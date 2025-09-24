A- A+

EUA Alex O'Keefe, roteirista da série "O Urso", é algemado e expulso de trem em Nova York Escritor foi detido por policiais após passageira reclamar da forma como ele estava sentado

Alex O'Keefe, roteirista da série "O Urso", foi algemado e retirado de um trem em Nova York na última quinta-feira (18). O escritor compartilhou registros do momento em suas redes sociais, gerando repercussão sobre o caso.

Segundo o relato de O’Keefe, policiais o teriam detido após uma passageira idosa ter reclamado da sua postura. “Uma velha branca imediatamente apontou para mim e disse para eu sentar direito. Eu me recusei, então ela foi até o condutor e reclamou. O condutor chamou a polícia e parou o trem”, disse.



O roteirista também foi multado e recebeu uma intimação por !conduta desordeira”, mas não chegou a ser preso. A MTA, empresa que gerencia o transporte público de Nova York, afirmou ao jornal Los Angeles Times que O’Keefe ocupava dois assentos e se recusou a tirar os pés de um deles.

Em um novo pronunciamento, compartilhado nesta terça-feira (23), Alex negou as acusações contra ele. O escritor disse ainda que sente que um homem branco não teria recebido o mesmo tratamento em uma situação semelhante.



