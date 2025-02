Como Alexander Westwood, condenado a 15 anos de prisão, "usou a fama" para tirar vantagem de alunos

A- A+

Alexander Westwood, mais conhecido por seu papel em Sex Education, foi condenado a 15 anos de prisão por 26 crimes sexuais, dois dos quais contra crianças e alunas para quem ele dava aulas de atuação.

De acordo com o promotor Andrew Wallace KC, o ator de 24 anos poderia ter sido acusado de 77 agressões sexuais — no entanto, o número foi reduzido para 26 para "facilitar a sentença".

"Quando a fama o chamou, ele conheceu duas meninas de 16 anos e usou sua posição privilegiada para abusar delas" disse o promotor.

"Se listássemos todos os casos, haveria centenas de acusações"

O juiz Neil Chawla disse ao réu que ele "usou o status de celebridade como ator para tirar vantagem de jovens impressionáveis, inocentes e ingênuas".

Ele se referiu às acusações contra ele e mencionou a impossibilidade de lhe conceder fiança.

"No entanto, o júri rejeitou suas alegações e rejeitou sua história de culpar as vítimas. Em vez disso, concluiu que, de fato, como alegou a promotoria, você é um predador em série, e os crimes sexuais se tornaram parte de seu estilo de vida. Pensei muito em [conceder a] fiança, mas como um ato de misericórdia para com seus pais. Esperava-se que ele ficasse em casa. Mas, na semana passada, ele foi encontrado em um hotel em clara violação dos termos de sua fiança tão misericordiosamente concedida por este tribunal"

O juiz também falou sobre a falta de remorso que viu por parte do acusado.

"Devo condená-lo por um grande número de crimes sexuais cometidos ao longo de uma década de sua vida. Ele não demonstrou remorso e continua sendo um perigo para o público. O júri o expôs como um predador e um manipulador" disse ele.

Entre os crimes dos quais Westwood é acusado está o caso de uma de suas alunas, de quem ele se aproveitou em suas aulas de atuação.

O ator foi acusado de agredi-la sexualmente durante oito anos. O tribunal também decidiu que ele tinha um “fascínio pela pornografia desde muito cedo”.

O segundo adolescente que se apresentou para testemunhar foi vítima do ator entre maio e agosto de 2021. Além disso, ele foi condenado por “incitar outro menor de dez anos a participar de atividades sexuais”.

Entre as denúncias, uma adolescente denunciou ter sido estuprada enquanto tentava encenar uma cena da série Bridgerton.

Outro aluno afirmou ter sido convencido a ficar nu para uma cena da mitologia grega. Foi quando Westwood tocou seu peito e sua região íntima.

