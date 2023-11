A- A+

Famosos Alexandre Correa e Ana Hickmann ainda não se falaram após agressão; veja entrevista com o empresário Empresário falou com o programa 'Fofocalizando', do SBT, nesta quarta-feira (15)

O empresário Alexandre Correa disse que ainda não falou com Ana Hickmann depois de ter agredido a apresentadora no último sábado (11).

Por conta do episódio, ela registrou um boletim de ocorrência contra o marido, por lesão corporal e violência doméstica. O crime teria acontecido na casa do casal em Itu, interior de São Paulo.

Correa falou com o programa "Fofocalizando", do SBT, nesta quarta-feira (15). Quando questionado se já havia falado com a esposa depois do boletim de ocorrência feito por ela, o empresário foi sucinto: "não", respondeu.

Alexandre Correa também disse que são "inverídicas" as informações que dão conta sobre as dívidas que o casal teria e afirmou, ainda, que a discussão com Ana Hickmann não está relacionada com esta questão. Agora, ele espera pelas consequências da queixa que a apresentadora fez à polícia.

"A delegada vai me chamar pra falar, eu acho. Em algum momento vai me convocar formalmente, tem esse rito processual", explicou o empresário ao repórter.

