CALÚNIA Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann, é condenado à prisão por calúnia contra Edu Guedes A condenação do ex-marido de Ana Hickmann veio após afirmar em entrevista que Edu Guedes e a apresentadora já estariam juntos antes do fim de seu casamento

O ex-marido de Ana Hickmann, Alexandre Correa, foi condenado a três anos de prisão por calúnia contra Edu Guedes, atual marido da apresentadora. A decisão foi proferida nesta quinta-feira, 12, na 4ª Vara Criminal da Barra Funda.

A equipe jurídica de Alexandre Correa veiculou uma nota em suas redes sociais, sobre a condenação, em que afirma respeitar a decisão: "A referida decisão não transitou em julgado e será objeto de recurso, conforme assegurado pela legislação brasileira. A defesa confia na reversão da condenação pelas instâncias superiores."

Já a equipe de Edu Guedes informou ao Estadão que "a Juíza entendeu que Alexandre extrapolou os limites da liberdade de expressão e de opinião, imputando à Eduardo Guedes a prática de atos criminosos, de forma genérica e sem se preocupar com a veracidade ou não das informações, mas com a nítida intenção de ofender a sua honra."

Por meio da nota, os advogados de Correa explicam que o processo será reavaliado.

Entenda o caso

A condenação do ex-marido de Ana Hickmann veio após uma série de entrevistas entre 2024 e 2025. Em uma delas, para o Fofocalizando, ele diz que Edu Guedes e a apresentadora já estariam juntos antes do fim de seu casamento com ela.

Em outro momento, o advogado Enio Murad, que representa Correa, afirmou que Guedes, em conjunto com Ana Hickman, coagiu o filho do casal, Alezinho, de 9 anos, a se comunicar com o pai por meio do celular de Guedes.

Além das acusações contra Edu Guedes, Correa também é investigado por gestão temerária e movimentações financeiras não registradas, que somam mais de R$ 40 milhões, além de responder a processos por violência doméstica e ofensas contra terceiros.

O caso veio à tona depois da anulação de uma dívida de mais de R$ 1,2 milhão em nome de Ana Hickmann, pelo reconhecimento de que a assinatura dela em um contrato firmado com o Banco do Brasil foi falsificada.

Leia a nota da defesa de Alexandre Correa na íntegra

"A defesa técnica de Alexandre Correa, por meio de seu advogado Bruno Ferullo, vem a público manifestar-se a respeito da recente decisão que resultou em sua condenação pelo crime de calúnia.

Respeitamos o entendimento adotado pelo juízo competente, mas desde já informamos que a referida decisão não transitou em julgado e será objeto de recurso, conforme assegurado pela legislação brasileira. A defesa confia na reversão da condenação pelas instâncias superiores, especialmente diante de elementos que demonstram a ausência de dolo específico na conduta atribuída a Alexandre, bem como a existência de circunstâncias que descaracterizam o tipo penal imputado.

Reiteramos o compromisso com a verdade dos fatos e com o pleno exercício do direito de defesa, pilar fundamental do Estado Democrático de Direito.

Por fim, reforçamos que Alexandre Corrêa permanece à disposição da Justiça e confia que o processo será devidamente reavaliado, com a observância rigorosa das garantias constitucionais."

