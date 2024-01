A- A+

FAMOSOS Alexandre Correa sobre Hickman e Edu Guedes: "Não tenho nada contra, só sinto ter sido corno" Empresário afirmou que Hickmann premeditou todos os passos e, com o relacionamento dela com o chef Edu Guedes, "a conta fecha"

As polêmicas e troca de acusações entre Alexandre Correa e Ana Hickman vêm se arrastando desde que a apresentadora trouxe à tona ter sido agredida pelo empresário, com quem foi casada por pouco mais de vinte anos.



Separados, Ana Hickmann pediu o divórcio e, segundo Alexandre, o ato foi premeditado e calculado pela apresentadora, que, recentemente, tem sido alvo de rumores que apontam para um suposto romance entre ela e o chef de cozinha Eduardo Guedes.



Em entrevista ao jornalista Ricardo Feltrin, em seu canal no YouTube, Alexandre Correa afirmou não ter nada contra o suposto romance entre a ex-esposa e o chef, mas lamenta "ter sido corno".

"Não tenho nada contra o casal, só sinto ter sido corno", disse.

Alexandre discorreu sobre a relação com Ana Hickmann e, ao contrário do que foi dito por ela, segundo o empresário, era ele quem era destratado pela apresentadora em diversas ocasiões.



"Na frente de funcionários, colaboradores e família", contou, complementando que "Ana tem uma soberba que é caso de polícia".

"Ou ela é louca ou ela é mentirosa"

De acordo com Alexandre, em fevereiro de 2022 o casal registrou os 24 anos de casamento com uma "belíssima comemoração" e já naquela ocasião os planos para os 25 anos do enlace já haviam começado. "Mas não foram realizados por questões financeiras".



Questionado sobre declarações ditas por ela de que ele era o melhor marido e o melhor pai do mundo, Correa respondeu ressaltando que:

"Ou ela é louca ou ela é mentirosa. Ela mentiu para seus seguidores", pontuou, apontando contradição entre o que ela dizia de forma elogiosa sobre ele, para depois afirmar que era agredida

"A gente vai ligando os fatos"

Ainda sobre o romance entre Ana Hickmann e Edu Guedes, Alexandre Correa afirmou que começou a estranhar o comportamento da apresentadora e algumas atitudes que ela passou a tomar.





Fatos que, depois, segundo ele, se encaixaram para culminar na história que recentemente tem sido veiculada sobre um suposto relacionamento entre a apresentadora e o chef.



Desde janeiro de 2023, o empresário conta que ele e Ana Hickmann já não estavam bem enquanto casal. "Tínhamos discussões de marido e mulher, de 25 anos de casados", afirmou ele, ao ser indagado pelo jornalista se ele a agredia. De pronto, ele retrucou que "Jamais, nunca" havia usado de violência física contra ela.



"Em fevereiro (2023), ela sugeriu que ficássemos em quartos separados (...) Ficamos muito tempo sem relações sexuais, mas hoje sei onde ela resolveu seus problemas, muito claro pra mim. E acho ótimo que ela se resolveu. Pena que fui corno", comentou ele, dando a entender que Hickmann teria começado o romance ainda estando casada.

Ainda de acordo com Alexandre, Ana Hickmann passou a ter comportamentos estranhos, a exemplo da dispensa de seguranças para acompanhá-la. Ela também adquiriu outro celular, fato que é interpretado por ele como sinal de que ela estava em outro relacionamento.

"Há vários capítulos que a gente vai ligando os fatos. De uma hora pra outra, ela adquiriu outro celular, me colocou para fora do quarto, dispensou o segurança para andar sozinha. Em São Paulo, ela arrumava um motivo para brigar e sumia e ia pra Itu, desligava o celular e proibia as pessoas de me falar onde ela estava".

"Bastava uma boa conversa, é só chegar... 'Gato, tô gostando de outro moço'", ressaltou ele, sobre a suposta traição, complementando que agora ele anda na rua e "fora todos os lares inquisitórios" que recebe, volta e meia "escuta que é corno".

