literatura Alexandre de Moraes é finalista do Prêmio Jabuti Acadêmico com obra sobre extremismo digital Lilia Moritz Schwarcz, Luiz Carlos Bresser-Pereira e Marcelo Gleiser também concorrem ao troféu da Câmara Brasileira do Livro

O ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes é finalista do Jabuti Acadêmico, prêmio da Câmara Brasileira do Livro (CBL) que contempla obras científicas em categorias, como Artes, Economia, Direito e Filosofia.



Moraes concorre ao troféu na categoria Direito com o livro “Democracia e redes sociais: o desafio de combater o populismo digital” (Atlas), que aborda a evolução da legislação responsável por combater a desinformação e os discursos de ódio on-line. Os finalistas do Jabuti Acadêmico foram divulgados nesta terça-feira (22).

Além do Moraes, destacam-se na lista o ex-ministro da Fazenda Luiz Carlos Bresser-Pereira (indicado na categoria Economia), a antropóloga e historiadora Lilia Moritz Schwarcz (História e Arqueologia), a crítica literária Eurídice Figueiredo (Letras, Linguística e Estudos Literários) e o físico Marcelo Gleiser (Divulgação Científica).

A cerimônia de entrega do 2º Prêmio Jabuti Acadêmico será realizada no dia 5 de agosto, no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo. Na ocasião, o sociólogo José de Souza Martins será homenageado como Personalidade Acadêmica do 2025.

A obra “Metodologia do trabalho científico” (Cortez), de Antônio Joaquim Severino, também será festejada: publicada há cinco décadas, foi eleita Livro Acadêmico Clássico após consulta pública realizada no primeiro semestre.

“A expectativa para a cerimônia de premiação é grande, e mais uma vez celebraremos juntos a vitalidade da produção editorial brasileira. Estou muito feliz em poder participar deste momento”, afirmou em nota o físico Marcelo Knobel, curador do concurso.

Nesta edição, o Jabuti Acadêmico estreia uma nova categoria: Tradução. O concurso tem dois eixos: Ciência e Cultura (que contempla 27 categorias) e Prêmios Especiais (Tradução, Ilustração e Divulgação Científica). No início do ano, a organização do prêmio informou que categorias poderiam ser suspensas caso não houvesse inscrição de ao menos 20 obras. Foi o caso de Medicina Veterinária, Zootecnia e Recursos Pesqueiros, Odontologia, Química e Materiais e Astronomia e Física, excluídas da edição de 2025.

Este ano, o regulamento também vetou expressamente obras escritas com o auxílio de inteligência artificial. Caso seja identificado o uso de IA, o livro será desclassificado. A regra não vale para livros que tragam trechos escritos por IA claramente identificados e “no contexto de exemplo, estudo, debate ou crítica em obras que abordam, de alguma forma, o tema”.

“O Jabuti Acadêmico representa uma importante forma de reconhecimento das obras acadêmicas que tanto nos orgulham. A cada nova edição, reforçamos o valor da produção científica e técnica no país”, disse em nota a presidente da CBL, Sevani Matos.

Os vencedores de cada categoria receberão uma estatueta e R$ 5 mil.

Confira abaixo os finalistas do Prêmio Jabuti Acadêmico:

Ciência e cultura

Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo

Título: Inovação e desenvolvimento sustentável: da inovação convencional à ecoinovação sustentável | Autor(a): José Carlos Barbieri | Editora(s): Blucher

Título: Machado de Assis e a administração pública: o serviço público na vida e na crônica machadiana | Autor(a): Fábio Lins de Lessa Carvalho | Editora(s): Fórum

Título: Neoindustrialização brasileira | Autor(a): Sérgio Roberto Knorr Velho (Organizador) | Editora(s): Blucher

Título: Tu Inovas? Tutorial da Inovação! Estabelecimento de uma atuação filosófica-científica para se inovar efetivamente | Autor(a): Paulo Gustavo Borba Cordaro | Editora(s): Blucher

Título: Turismo rural no Estado do Rio de Janeiro: contexto, reflexões e perspectivas | Autor(a): Valéria Maria de Souza Lima | Editora(s): Fólio Digital

Antropologia, Sociologia, Demografia, Ciência Política e Relações Internacionais

Título: Abjeção: a construção histórica do racismo | Autor(a): Berenice Bento | Editora(s): Cult

Título: Jammerthal. O vale da lamentação: a minha Guerra Mucker | Autor(a): João Biehl | Editora(s): Oikos

Título: Narrador do Brasil: Jorge Amado, leitor de seu tempo e de seu país | Autor(a): Eduardo de Assis Duarte | Editora(s): Fino Traço

Título: Ruínas circulares: uma antropologia da história do norte do Haiti | Autor(a): Rodrigo Charafeddine Bulamah | Editora(s): Papéis Selvagens Edições

Título: Uma enciclopédia nos trópicos: memórias de um socioambientalista | Autor(a): Beto Ricardo, Ricardo Arnt | Editora(s): Zahar

Arquitetura, Urbanismo, Design e Planejamento Urbano e Regional

Título: O desenho de São Paulo por seus caminhos | Autor(a): Andreina Nigriello | Editora(s): Cultura Acadêmica, KPMO Cultura e Arte

Título: O espaço sob padrões globais: Sistema LEED® e arquitetura corporativa sustentável em São Paulo | Autor(a): Raphael Grazziano | Editora(s): Annablume

Título: Os caminhos do mar | Autor(a): Benedito Lima de Toledo | Editora(s): Cultura Acadêmica, KPMO Cultura e Arte

Título: Tecnologias construtivas de baixo carbono – TCBC: a produção da arquitetura em discussão | Autor(a): Simone Fernandes Tavares | Editora(s): Annablume

Título: Teoria crítica da arquitetura | Autor(a): Silke Kapp | Editora(s): N-1 Edições, MOM Edições

Artes

Título: Breves apontamentos sobre o teatro das_nas_pelas periferias brasileiras | Autor(a): Alexandre Mate (Organizador) | Editora(s): Lucias

Título: Cinema de Arquivo | Autor(a): Patricia Machado | Editora(s): Sagarana Editora

Título: O corpo gordo e o grotesco: gênero, política e transgressão na arte contemporânea | Autor(a): Júlia Mello | Editora(s): Dialética

Título: O corpo vulnerado | Autor(a): Eduardo de Jesus, Maria Angélica Melendi | Editora(s): Cobogó

Título: Teatros e artistas com deficiência visual | Autor(a): Lucas de Almeida Pinheiro | Editora(s): Unicamp (Editora da Universidade Estadual de Campinas)

Ciência da Computação

Título: A cientista colecionadora de dados - Claudia Maria Bauzer Medeiros | Autor(a): Aletéia Patrícia Favacho de Araújo, Luciana Salgado, Mirella M. Moro, Sílvia Amélia Bim | Editora(s): Inverso

Título: A Máquina da Natureza: uma perspectiva cronológica da ciência da computação teórica | Autor(a): André L. Vignatti | Editora(s): Obra Independente

Título: Arquitetura e organização de computadores - Uma introdução | Autor(a): Gabriel Pereira da Silva, José Antônio dos Santos Borges | Editora(s): LTC

Título: Ciência de Dados - Fundamentos e Aplicações | Autor(a): André C. P. L. F. de Carvalho, Angelo Garangau Menezes, Robson Parmezan Bonidia | Editora(s): LTC

Título: Robótica Educacional | Autor(a): Roseli Aparecida Francelin Romero (Organizadora) | Editora(s): Edusp (Editora da Universidade de São Paulo)

Ciência de Alimentos e Nutrição

Título: Avaliação nutricional nas diferentes fases da vida: abordagem teórico- prática | Autor(a): Haroldo da Silva-Ferreira | Editora(s): Dialética

Título: Desnutrição infantil: biologia, epidemiologia e impacto na saúde | Autor(a): Aldo Ângelo Moreira Lima, Reinaldo Barreto Oriá (Organizadores) | Editora(s): Blucher

Título: Epidemiologia nutricional aplicada à obesidade | Autor(a): Maria Laura da Costa Louzada | Editora(s): Edusp (Editora da Universidade de São Paulo)

Título: Manual de nutrição nos erros inatos do metabolismo | Autor(a): Luana da Silva Baptista Arpini (Organizadora) | Editora(s): Unicamp (Editora da Universidade Estadual de Campinas)

Título: Nutrição inclusiva: diversidade e inclusão em alimentação e nutrição | Autor(a): Aline Alves Ferreira, Thaís Lima Dias Borges, Ursula Viana Bagni (Organizadoras) | Editora(s): Manole

Ciências Agrárias e Ciências Ambientais

Título: Agricultura de Precisão: Um Novo Olhar na Era digital | Autor(a): Alberto Carlos de Campos Bernardi, Carlos Manoel Pedro Vaz, João Leonardo Fernandes Pires, Luciano Gebler, Lucio André de Castro Jorge, Luis Henrique Bassoi, Ricardo Yassushi Inamasu | Editora(s): Cubo

Título: Agricultura familiar: marketing ético; onde o amor e o alimento se unem para sempre | Autor(a): Adélia Franceschini, Adriana Bandeira de Mello, Camila Macedo Soares, Coriolano Xavier, Doly Ribeiro Junior, Edy Wilson Serpa, Giampaolo Buso, José Luiz Tejon Megido, Juliana T. Grazini dos Santos, Victor Megido | Editora(s): Fealq (Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz)

Título: Aplicações da genética quantitativa no melhoramento de plantas autógamas | Autor(a): Fernando Henrique Barrozo Toledo, José Airton Rodrigues Nunes, José Maria Villela Pádua, Magno Antonio Patto Ramalho | Editora(s): UFLA (Universidade Federal de Lavras)

Título: Hidrologia: conceitos e exercícios com aplicações práticas | Autor(a): Hans Raj Gheyi, José Carlos de Araújo, Raimundo Nonato Távora Costa, Sergio Nascimento Duarte | Editora(s): Fealq (Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz)

Título: Multifuncionalidade da agricultura familiar: a sustentabilidade de sistemas agroalimentares | Autor(a): Fábio Frattini Marchetti, Paulo Eduardo Moruzzi Marques (Organizadores) | Editora(s): Edusp (Editora da Universidade de São Paulo)

Ciências Biológicas, Biodiversidade e Biotecnologia

Título: Além de Darwin: ensaio sobre Ciência e vida | Autor(a): César Benjamin | Editora(s): Contraponto

Título: Desmídias do Brasil: catálogo taxonômico e distribuição | Autor(a): Carlos Eduardo de Mattos Bicudo, Carlos Wallace do Nascimento Moura, Geraldo José Peixoto Ramos | Editora(s): UEFS (Universidade Estadual de Feira de Santana)

Título: Entre céu e mar: a migração das aves nas praias de São Paulo | Autor(a): Edison Barbieri | Editora(s): Centro Universitário São Camilo

Título: Espécies de aves do Rio Cubate: Terra Indígena do Alto Rio Negro | Autor(a): Camila Cherem Ribas, Damiel Legario Pedro, Dario Baniwa, Dzoodzo Baniwa, Estevão Fontes Olímpio, Fernando Mendonça d’Horta, Gracilene Florentino Bittencourt, Ramiro Dário Melinski (Organizadores) | Editora(s): INPA (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia)

Título: Répteis do Quadrilátero Ferrífero (Minas Gerais): atualização do conhecimento, lista comentada e guia fotográfico | Autor(a): Adriano Lima Silveira, Jéssica Motta Campos, Lucas Soares Vilas Boas Ribeiro, Taís Nogueira Fernandes, Tiago Teixeira Dornas | Editora(s): Rupestre

Ciências da Religião e Teologia

Título: ‘Religiões’ politeístas do mundo antigo: Mesopotâmia, Egito, Grécia, Roma, América pré-colombiana | Autor(a): Adone Agnolin | Editora(s): Vozes

Título: A salvação da pátria amada: religião e extrema-direita no Brasil | Autor(a): João Décio Passos, Wagner Lopes Sanchez (Organizadores) | Editora(s): Paulus

Título: Ele está no meio de nós: uma cristologia do encontro | Autor(a): Gabriel Perissé | Editora(s): Paulus

Título: Influenciadores digitais católicos: efeitos e perspectivas | Autor(a): Aline Amaro da Silva, Alzirinha Rocha de Souza, Fernanda de Faria Medeiros, Moisés Sbardelotto, Vinicius Borges Gomes | Editora(s): Ideias e Letras, Paulus

Título: Perdão: diálogos entre a Filosofia e a Teologia | Autor(a): René Dentz | Editora(s): Paulinas

Comunicação e Informação

Título: Miséria da informação: dilemas éticos da era digital | Autor(a): Arthur Coelho Bezerra | Editora(s): Garamond

Título: Os sentidos do trabalho criativo: novos caminhos, mapas antigos | Autor(a): Nathália Drey Costa | Editora(s): UFSM (Universidade Federal de Santa Maria)

Título: Páginas Coloridas | Autor(a): Alex Francisco | Editora(s): Com-Arte

Título: Repórter Eros: a história do jornalismo erótico brasileiro | Autor(a): Valmir Costa | Editora(s): Cepe

Título: República do ódio: a dinâmica da extrema direita no Whatsapp | Autor(a): José Maria da Silva Monteiro Filho, Helena Martins do Rêgo Barreto, Pedro Jorge Chaves Mourão | Editora(s): UFC (Universidade Federal do Ceará)

Direito

Título: A nova matrix: direito (re)programado na civilização plataformizada | Autor(a): André Ramos Tavares | Editora(s): Etheria

Título: Antropologia e estudos sociojurídicos: a construção de um campo de pesquisa interdisciplinar | Autor(a): Orlando Villas Bôas Filho | Editora(s): Mandaçaia

Título: Democracia e redes sociais: o desafio de combater o populismo digital extremista | Autor(a): Alexandre de Moraes | Editora(s): Atlas

Título: Democracia, eleições e participação feminina: elas pensam o Brasil | Autor(a): Aline Osorio, Letícia Giovanini Garcia (Organizadoras) | Editora(s): Fórum

Título: Luiz Gama contra o Império: a luta pelo direito no Brasil da escravidão | Autor(a): Bruno Rodrigues de Lima | Editora(s): Contracorrente

Economia

Título: Extremos: um mapa para entender as desigualdades no Brasil | Autor(a): Pedro Fernando Nery | Editora(s): Zahar

Título: Financeirização: crise, estagnação e desigualdade | Autor(a): Elisa Van Waeyenberge, Guilherme Leite Gonçalves, Lena Lavinas, Norberto Montani Martins (Organizadores) | Editora(s): Contracorrente

Título: Iguais e diferentes: uma jornada pela economia feminista | Autor(a): Regina Madalozzo | Editora(s): Zahar

Título: Novo desenvolvimentismo: introduzindo uma nova teoria econômica e economia política | Autor(a): Luiz Carlos Bresser-Pereira | Editora(s): Contracorrente

Título: Os homens da moeda: o que pensavam os ministros da Fazenda da Nova República (1985-2018) | Autor(a): Ivan Colangelo Salomão (Organizador) | Editora(s): UNESP (Universidade Estadual Paulista)

Educação e Ensino

Título: Avaliação educacional: de aprendizagem, institucional, em larga escala | Autor(a): Sandra Zákia Sousa, Valéria Virgínia Lopes | Editora(s): Contexto

Título: Carta de uma orientadora: sobre pesquisa e escrita acadêmica | Autor(a): Debora Diniz | Editora(s): Civilização Brasileira

Título: Cartas para Varsóvia: escritas de crianças no entreguerras | Autor(a): Alcione Nawroski | Editora(s): Pimenta Cultural

Título: Humor gráfico na alfabetização visual | Autor(a): Betania Dantas | Editora(s): Contexto

Título: Professores iniciantes e processos de indução: caminhos para um desenvolvimento profissional qualificado | Autor(a): Adriana Teixeira Reis, Laurizete Ferragut Passos, Patrícia Cristina Albieri de Almeida (Organizadores) | Editora(s): Papirus

Educação Física, Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional

Título: Avaliação do movimento: como diagnosticar déficits de movimento para prevenção de lesões e prescrição de treinamento personalizado e para grupos | Autor(a): Mauro Guiselini, Rafael Guiselini | Editora(s): Dialética

Título: Comportamento Motor e Neurociência Cognitiva: temas atuais | Autor(a): Guilherme Lage, Lidiane Aparecida Fernandes, Tércio Apolinário- Souza (Organizadores) | Editora(s): Editora dos Editores

Título: Guia descomplicado da Saúde da Mulher | Autor(a): Liliana Fajardo, Miguel Eduardo Guimarães Macedo, Thais Fraga Abduch | Editora(s): Dialética

Título: Libras e surdos: políticas, linguagem e inclusão | Autor(a): Cecilia de Moura, Desirée De Vit Begrow (Organizadoras) | Editora(s): Contexto

Título: Propósito de vida da pessoa idosa: conceitos, abordagens e propostas de intervenções gerontológicas | Autor(a): Cristina Cristóvão Ribeiro (Organizadora) | Editora(s): Summus Editorial

Enfermagem, Farmácia, Saúde Coletiva e Serviço Social

Título: Diversidade sexual e de gênero e marxismo | Autor(a): Bruna Andrade Irineu, Guilherme Gomes Ferreira | Editora(s): Cortez

Título: Epidemiologia no Pós-Pandemia: de ciência tímida a ciência emergente | Autor(a): Naomar de Almeida Filho | Editora(s): Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz)

Título: O comércio ilegal de anabolizantes no Direito Penal e Processual Penal: do traficante ao usuário do fitness | Autor(a): Rafael da Silva Mattos | Editora(s): CRV

Título: O estágio em Serviço Social entre ventanias e banzeiros: navegando de Manaus a Porto Alegre | Autor(a): Vivianne Batista Riker de Sousa | Editora(s): CRV

Título: População LGBTI+ e política de assistência social: proteção ou desproteção social? | Autor(a): Mariko Hanashiro | Editora(s): CRV

Engenharias

Título: Diretrizes de logística urbana para as cidades brasileiras: fundamentos e proposições | Autor(a): Antonio Carlos Sá de Gusmão | Editora(s): Dialética

Título: Energia do lixo: tecnologias de recuperação energética dos resíduos sólidos urbanos | Autor(a): Antonio Garrido Gallego, Gilberto Martins, Giovano Candiani, Reynaldo Palacios Bereche, Silvia Azucena Nebra (Organizadores) | Editora(s): UFABC (Universidade Federal do ABC)

Título: Fundamentos da nanotecnologia: uma abordagem descomplicada e interdisciplinar | Autor(a): Henrique Eisi Toma, Delmarcio Gomes da Silva | Editora(s): Obra Independente

Título: Fundamentos de Engenharia Submarina | Autor(a): Pablo José Tavares Gomes (Organizador) | Editora(s): Petrobras

Título: Práticas pedagógicas remotas em Engenharia: fundamentos e estudos de casos: Volume 1 | Autor(a): Ademar Gonçalves da Costa Junior, Alan Kardek Rêgo Segundo, Ícaro Bezerra Queiroz de Araújo, José Alberto Cocota Naves Junior (Organizadores) | Editora(s): Blucher

Filosofia

Título: Ceticismo em movimento | Autor(a): Renato Lessa | Editora(s): 7Letras

Título: Filosofia da Física: problemas de ontologia e epistemologia da Física Moderna | Autor(a): Antonio Augusto Passos Videira, Sandro Fonseca de Souza, Marcia Begalli, Vinícius Carvalho da Silva (Organizadores) | Editora(s): LF Editorial

Título: Gatos, peixes e elefantes: a gramática dos acordos profundos | Autor(a): João Carlos Salles | Editora(s): Aretê

Título: Jogo de espelhos: Walter Benjamin crítico de literatura | Autor(a): Ulisses Razzante Vaccari | Editora(s): 7Letras

Título: Rastros do Mundo: experiência e repetição em Samuel Beckett | Autor(a): Luciano Gatti | Editora(s): Edusp (Editora da Universidade de São Paulo)

Geografia e Geociências

Título: Água subterrânea, história da Terra e consciência ambiental: metas do Programa Aquífero Guarani | Autor(a): Andrea Bartorelli "em memória", Berenice Balsalobre, Celso Dal Ré Carneiro, Didier Gastmans, Joseli Maria Piranha, Luciana Cordeiro de Souza Fernandes, Luiz Eduardo Anelli, Renatta Christina da Costa Lemos Vilela, Sueli Yoshinaga Pereira, Valter Galdiano Gonçales, Virginio Mantesso-Netto | Editora(s): Obra Independente

Título: Hidrocarbonetos nos manguezais do Complexo Estuarino de Paranaguá | Autor(a): Marina Reback Garcia | Editora(s): Dialética

Título: Que é Reserva Extrativista?: uma homolo-crítica conceitual - pela (re)emergência de projetos ontológicos amazônicos | Autor(a): Anselmo Gonçalves da Silva | Editora(s): Dialética

Título: Silicatos de rochas magmáticas: aspectos físico-químicos e petrológicos - conceitos básicos | Autor(a): Eberhard Wernicke | Editora(s): UNESP (Universidade Estadual Paulista)

Título: Sociedades tradicionais costeiras: ordens e desordens destruidoras e ordens e desordens criadoras – ensaio para ecologia e dialogia de saberes | Autor(a): Lucia Helena Oliveira Cunha | Editora(s): Dialética

História e Arqueologia

Título: Geminiana e seus filhos: escravidão, maternidade e morte no Brasil do século XIX | Autor(a): Antonio Alexandre Isidio Cardoso, Maria Helena P. T. Machado | Editora(s): Bazar do Tempo

Título: Imagens da branquitude: a presença da ausência | Autor(a): Lilia Moritz Schwarcz | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Indígenas e ditadura militar: crimes e corrupção no SPI e na FUNAI | Autor(a): Rodrigo Lins Barbosa | Editora(s): Telha

Título: Os retornados: a história dos ex-escravizados que deixaram o Brasil e formaram comunidades afro-brasileiras no golfo do Benim | Autor(a): Carlos Fonseca | Editora(s): Record

Título: Uma história religiosa das cidades medievais | Autor(a): André Miatello | Editora(s): Unicamp (Editora da Universidade Estadual de Campinas)

Letras, Linguística e Estudos Literários

Título: A forma negra da morte: satanismo e escravidão no poema em prosa de Cruz e Sousa | Autor(a): Simone Rossinetti Rufinoni | Editora(s): Alameda

Título: Modernismo Negro | Autor(a): Jorge Augusto | Editora(s): Segundo Selo

Título: Mulheres contra a ditadura: escrever é (também) uma forma de resistência | Autor(a): Eurídice Figueiredo | Editora(s): Zouk

Título: O mago, o santo e a esfinge | Autor(a): Fernando Pinheiro | Editora(s): Todavia

Título: O mar, o rio e a tempestade: sobre Homero, Rosa e Shakespeare | Autor(a): Pedro Süssekind | Editora(s): Tinta-da-China Brasil

Matemática, Probabilidade e Estatística

Título: A teoria dos conjuntos e os fundamentos da Matemática | Autor(a): Rogério Augusto dos Santos Fajardo | Editora(s): Edusp (Editora da Universidade de São Paulo)

Título: Análise de dados espaciais com aplicações em R | Autor(a): João Domingos Scalon | Editora(s): UFLA (Universidade Federal de Lavras)

Título: Cálculo Integral e o Teorema de Stokes | Autor(a): Paulo Domingos Cordaro | Editora(s): LF Editorial

Título: Lições de Homologia | Autor(a): Marcio Colombo Fenille | Editora(s): Edusp (Editora da Universidade de São Paulo)

Título: Modelos Lineares Generalizados e Aplicações | Autor(a): Clarice G. B. Demétrio, Gauss M. Cordeiro, Rafael A. Moral | Editora(s): Blucher

Medicina

Título: Doenças infecciosas: visão integrada da patologia, da clínica e dos mecanismos patogênicos | Autor(a): Amaro Nunes Duarte Neto, Carla Pagliari, Cleusa Fumica Hirata Takakura, Luciane Kanashiro-Galo, Maria Irma Seixas Duarte (Organizadores) | Editora(s): Artmed, Editora dos Editores

Título: Medicina excessiva: suas causas e seus impactos | Autor(a): Guilherme Santiago | Editora(s): Labrador

Título: O Paciente Cirúrgico de Alto Risco: condutas no perioperatório | Autor(a): Armindo Jreige Júnior, Bruno Soares da Silva Rangel, Fernando Nardy Bellicieri, Lucas Trindade Cantú Ribeiro, Ludhmila Abrahão Hajjar, Stéphanie Itala Rizk | Editora(s): Atheneu

Título: POCUS: point of care ultrasound em Medicina de Emergência | Autor(a): Hélio Penna Guimarães, Marcio Hideo Deltreggia Saiga, Renato Tambelli, Ricardo Galesso Cardoso, Thiago Martins Santos, Vitor Machado Benincá (Organizadores) | Editora(s): Editora dos Editores

Título: Tratado de Medicina de Emergência Abramede | Autor(a): Daniel Ujakow Correa Schubert, Hélio Penna Guimarães, Ian Ward A. Maia, Maria Camila Lunardi, Victor Paro da Cunha, Vitor Machado Benincá | Editora(s): Manole

Psicologia e Psicanálise

Título: Hélio Pellegrino: por uma Psicanálise política | Autor(a): Larissa Leão de Castro | Editora(s): Appris

Título: Manicômio judiciário: a reclusão disfarçada de cuidado | Autor(a): Thiago Bagatin | Editora(s): UFPR (Universidade Federal do Paraná)

Título: O que é identitarismo? | Autor(a): Douglas Barros | Editora(s): Boitempo

Título: Pensar o sujeito, agir no mundo: diálogos com a obra de Jurandir Freire Costa | Autor(a): Bethânia Assy, Francisco Ortega, Gabriela Bastos Soares, Jairo de Almeida Gama (Organizadores) | Editora(s): Blucher

Título: Prática baseada em evidências em Psicologia Clínica: fundamentos teóricos, questões metodológicas e diretrizes para implementação | Autor(a): Dan Josua, Jan Luiz Leonardi, Ramiro Figueiredo Catelan, Thiago Mácimo Pereira (Organizadores) | Editora(s): Manole

Prêmios especiais

Divulgação Científica

Título: A evolução é fato | Autor(a): Carlos Frederico Martins Menck (Organizador) | Editora(s): Academia Brasileira de Ciências

Título: Atlas Histórico-Econômico do Brasil no século XIX | Autor(a): Luiz Fernando Saraiva, Pérola Goldfeder, Wagner Nabarro (Organizadores) | Editora(s): Senado Federal, Eduff (Editora da Universidade Federal Fluminense)

Título: Existo, logo penso: histórias de um cérebro inquieto | Autor(a): Roberto Lent | Editora(s): Instituto Ciência Hoje

Título: O despertar do universo consciente: um manifesto para o futuro da Humanidade | Autor(a): Marcelo Gleiser | Editora(s): Record

Título: Revolta de Carrancas: o silêncio ao redor | Autor(a): Joaci Pereira Furtado | Editora(s): Madamu

Ilustração

Título: Almanaque da Terra e da Vida | Ilustrador(a): Ana Gabriela Brambilla Kozuki | Editora(s): Moderna

Título: ARIÁ: um alimento de memória afetiva | Ilustrador(a): Hadna

Abreu | Editora(s): INPA (Editora do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia), Valer

Título: História da ciência ilustrada Vol. 1 | Ilustrador(a): Willian Souza dos Santos | Editora(s): LF Editorial

Título: J. Cunha C o Carnaval Negro | Ilustrador(a): José Antônio Cunha | Editora(s): EDUFRB (Editora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia)

Título: Sedução Algorítmica | Ilustrador(a): Lívia de Castro | Editora(s): Bambual

Tradução

Título: As mulheres famosas | Tradutor(a): Adriana Tulio Baggio | Editora(s): UFPR (Universidade Federal do Paraná)

Título: Da alma do mundo: uma hipótese da Física Superior para esclarecimento do organismo universal | Tradutor(a): Márcia Cristina Ferreira Gonçalves | Editora(s): Edusp (Editora da Universidade de São Paulo)

Título: Dicionário dos intraduzíveis: um vocabulário das Filosofias: volume dois: Direito, Ética e Política | Tradutor(a): Alice Haddad, André Constantino Yazbek, Antonio Saturnino Braga, Bruno Albarelli, Carmel Ramos, Daniel Capecchi Nunes, Daniel Nascimento, Felipe Castelo Branco, Flávia Trocoli, Germano Nogueira Prado, Guilherme Ivo, Isabela Pinho, Jeferson da Costa Valadares, Júlia Novaes, Luciana Gabriela Soares Santoprete, Marcia Sá Cavalcante Schuback, Miriam C. P. Peixoto, Mônica Freitas, Paula Pimenta Velloso, Rafael Haddock-Lobo, Thomaz Kawauche, Ulysses Ferraz, Ulysses Pinheiro, Verônica de Araújo Costa, Victor Maia, Vladimir Vieira | Editora(s): Autêntica

Título: Ética a Nicômaco | Tradutor(a): André Malta | Editora(s): 34

Título: Sobre a República | Tradutor(a): Isadora Prévide Bernardo | Editora(s): UNESP (Universidade Estadual Paulista)

