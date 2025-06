A- A+

Celebridades Alexandre Frota chora ao lembrar filmes adultos: "Fiz isso para não morrer de fome" Ator pede ajuda a Luciano Huck e aparece no programa 'Domingão com Huck' para 'melhorar' a própria imagem e gerar orgulho aos filhos

Alexandre Frota caiu no choro ao relembrar o passado como ator de filmes pornográficos, em participação no programa "Domingão com Huck", no último domingo (8).



O artista — que despontou na TV, entre os anos 1980 e 1990, como galã de novelas da TV Globo — pediu ajuda ao apresentador Luciano Huck para que contasse a própria trajetória na televisão e mostrasse tudo o que já passou, publicamente, aos filhos Bella, de 6 anos, e Enzo, de 18 (o ator também é pai de Mayã, de 27 anos, com quem não fala há anos devido a divergências familiares).

Frota, que participou do quadro "Batalha Lip Sync" — em que personalidades midiáticas realizam performances de dublagem de cantores famosos —, se emocionou ao ouvir Luciano Huck lendo o e-mail que ele havia enviado ao colega ao solicitar apoio. Em determinado trecho, o ator e ex-deputado conta que só ingressou no universo pornô, como estrela de filmes adultos, para conseguir se alimentar.



"De chefe da torcida do Flamengo, a galã de novela, jogador de futebol americano do Corinthians, deputado federal, minha vida tem sido muito intensa. Sofri muito, mas calado. Sempre me virei e, em 2006, me tornei o principal ator de filmes adultos do país. Fiz isso para não morrer de fome e me levantei com isso", afirmou ele, no recado enviado a Huck.

Alexandre Frota admitiu, no texto, que só estava pedindo um pequeno espaço no "Domingão com Huck" para tentar "melhorar" a própria imagem diante da mídia e consequentemente da prole. Aos 61 anos, ele afirma que vem buscando uma transformação pessoal, mas sem negar o próprio passado.

"Queria que minha filha, minha família, tivessem muito orgulho do pai ser lembrado (por este programa de TV). A vida passa rápido demais, nunca sabemos quando iremos e eu queria deixar minha filha orgulhosa do pai. Pode deixar um pedido ousado, mas eu queria muito que você me ajudasse nessa missão", disse ele.

A seguir, veja a íntegra do desabafo de Alexandre Frota no programa "Domingão com Huck".

"Salve Luciano! Vou te contar algo que talvez você entenda e me ajude. Fui contratado da Globo por muitos anos, fiz grandes novelas de sucesso, minha vida sempre foi de superação. Sempre abri meus caminhos na marra, nunca esperei acontecer. Conheci muito cedo o sucesso, sem estar muito preparado para ele. Fui criado nas ruas, no assalto casca grossa de Vila Isabel e Tijuca, nas areias escaldantes de Copacabana. Tenho hoje 61 anos, já passei por muita coisa, de verdade. Sou um cara fiel aos amigos, sou parceiro, escapei das drogas e ajudo muita gente. De chefe da torcida do Flamengo, a galã de novela, jogador de futebol americano do Corinthians, deputado federal, minha vida tem sido muito intensa. Sofri muito, mas calado. Sempre me virei e, em 2006, me tornei o principal ator de filmes adultos do país. Fiz isso para não morrer de fome e me levantei com isso. Até que, em 2010, aquele bad boy irreverente se rendeu a uma história de amor que mudaria minha vida. Conheci a Fabi, que me trouxe o Enzo, de três anos, que adotei e consegui coloca-lo no meu nome. Ele acabou de fazer 18 anos e um dos momentos mais difíceis foi explicar para ele quem sou e sobre os filmes que fiz. Agora vou enfrentar uma nova batalha: tenho a Belinha, de seis anos, minha filha com a Fabi. E aí que acho que você poderia me ajudar a dar orgulho pra minha família, minha filha e ter minha história contada no programa. Poucas vezes você terá um personagem tão complexo quanto eu. Queria que minha filha, minha família, tivessem muito orgulho do pai ser lembrado. A vida passa rápido demais, nunca sabemos quando iremos e eu queria deixar minha filha orgulhosa do pai. Pode deixar um pedido ousado, mas eu queria muito que você me ajudasse nessa missão."

Idade do Alexandre Frota

A participação de Alexandre Frota no programa de Luciano Huck gerou repercussão nas redes sociais. Internautas chamaram atenção para o fato de o ator não aparentar a idade de 61 anos. "Gente, como que o Alexandre Frota tem 61 anos?", indagou uma usuária do X. "Alexandre Frota envelheceu bem, né? 61 anos. Ninguém diz", escreveu outra pessoa no microblog.

