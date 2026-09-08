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streaming Alexandre Frota volta a atuar na Globo O ator será um secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro na sexta temporada de Arcanjo Renegado

Após quase dez anos afastado da atuação, Alexandre Frota voltará a interpretar um personagem de ficção na televisão. O ator será um secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro na sexta temporada de Arcanjo Renegado, do Globoplay. A informação é da coluna Play, do jornal O Globo.

O último trabalho de Frota como ator havia sido em 2017, quando participava de A Praça é Nossa, no SBT.

O novo papel também o coloca novamente em uma produção da Globo, emissora onde construiu parte de sua trajetória artística nas décadas de 1980 e 1990. Em 2025, ele já havia reaparecido na programação do canal, participando do quadro Batalha do Lip Sync, do Domingão com Huck.

Da Globo à política

Antes de ingressar na vida pública, Frota acumulou trabalhos em novelas e séries. Entre as produções da Globo das quais participou estão Roque Santeiro, em 1985, Sassaricando, de 1987, Top Model, de 1989, e Perigosas Peruas, exibida em 1992.

Em Roque Santeiro, interpretou Luizão. Já em Sassaricando, viveu Apolo. Em Top Model, deu vida a Raul Bosque, enquanto em Perigosas Peruas interpretou Jaú.

Depois de deixar a atuação, Frota passou a se dedicar à política Em 2018, foi eleito deputado federal por São Paulo. Tentou permanecer no cargo nas eleições de 2022, mas não conseguiu se reeleger. Em 2024, conquistou uma vaga como vereador de Cotia, na região metropolitana de São Paulo.

Novidades na série

A sexta temporada de Arcanjo Renegado terá outras mudanças no elenco. Mell Muzzillo aparecerá como uma policial, enquanto Camilo, personagem de Wilson Rabelo, terá uma participação maior na história.

As gravações de Arcanjo Renegado estão programadas para começar em outubro, com direção-geral de Isabella Gabaglia.

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