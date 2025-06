A- A+

FAMOSOS Alexandre Frota ignora filho mais velho em homenagem na TV; entenda por que os dois não se falam Primogênito do ator, Mayã Frota não fala com o pai há uma década devido a acusações por "contradições morais" e falta de pagamento de pensão

Chamou atenção de alguns espectadores do "Domingão com Huck", na última noite, o fato de Alexandre Frota não ter citado o nome do filho primogênito durante sua participação no programa da TV Globo. O ator e ex-deputado - que participou do quadro "Batalha Lip Sync" após pedir ajuda a Luciano Huck a fim de tentar melhorar a própria imagem - disse que adoraria orgulhar os filhos Bella, de 6 anos, e Enzo, de 18. Ele fez qualquer menção, porém, a Mayã Frota, de 27 anos, seu filho mais velho, com quem não fala há aproximadamente uma década.

"Acho uma pena o Alexandre Frota não se dar bem com o filho mais velho! Triste! Quem sabe um dia, ele crie consciência disso", afirmou uma seguidora do artista, por meio do X. "Muito bonita essa carta do Alexandre Frota, mas e o outro filho dele, o Mayã Frota que já tem até um filho, nada de falar dele?", questionou outra pessoa, ao discorrer sobre a homenagem que Alexandre Frota fez para os demais filhos.



Alexandre Frota e Mayã não se falam há anos. A briga entre os dois foi revelada somente em 2018, quando Alexandre venceu as eleições como deputado federal pelo PSL, apoiando Jair Bolsonaro — no ano seguinte, após ser expurgado pela sigla, ele passou pelo PDT, pelo PSDB e pelo PROS até virar oposição a Bolsonaro e pedir votos para o presidente Lula, em 2022.



Em 2018, Mayã veio a público para comentar a vitória do pai nas urnas. O rapaz, que vive na Alemanha, expôs, naquele período, as contradições do pai — que defendia "deus, pátria e família" e carregava no currículo o antigo trabalho como ator de produções pornográficas.



"Eu sou filho de ex-ator pornô, ex-viciado em cocaína, que defende a família, mas queria me abortar. Como ele virou deputado federal de São Paulo, eu não sei", escreveu ele no Twitter, instaurando uma confusão na internet à época. "Pelo menos agora ele não vai poder usar como desculpa 'não tenho dinheiro para pagar a pensão", completou.

Na ocasião, Frota rebateu as críticas do primogênito. "Não sei se sabe, você também foi beneficiado e comeu, bebeu e se vestiu com esse dinheiro do pornô", disse o ator, afirmando nunca ter hesitado em assumir Mayã: "Te registrei assim que nasceu e não pedi exame de DNA".



Em 2024, Mayã deu à luz a sua primeira filha. Alexandre Frota celebrou o fato, naquele período, com distanciamento. O ator não conhece a neta. "Parabéns para o casal, que seja feliz, que a criança tenha muita saúde, paz e vida, que Deus proteja os três", desejou ao filho.

Mayã é fruto de um breve relacionamento que Frota teve com Samantha Lima Gondim, que na época tinha 16 anos, em Brasília, em 1998. Após o nascimento do menino, a mãe entrou na Justiça contra o pai, pleitando pensão. Em 2011, houve outro processo, após denúncia que acusava Frota por não pagar os valores corretamente.

O filho mais velho de Frota mora na Alemanha com a namorada, Emilie. Hoje, casado com a musa fitness Fabi Frota, Alexandre Frota assumiu em 2019 a paternidade de Enzo, de 18 anos, filho da sua atual mulher. O casal também teve Bella, de 6 anos.

Veja também