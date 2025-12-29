A- A+

FAMOSOS Alexandre Furmanovich responde a falas de Letícia Birkheuer em disputa por guarda do filho Casal se divorciou em 2013 e há cerca de quatro anos os dois disputam a guarda do filho de 14 anos

Alexandre Furmanovich, ex-marido da atriz Letícia Birkheuer, deu uma entrevista ao Domingo Espetacular, da Record, exibida na noite deste domingo, 28. Eles se divorciaram em 2013 e há cerca de quatro anos os dois disputam a guarda do filho, João Guilherme, de 14 anos, na Justiça. Também trocam acusações de alienação parental e violência psicológica.

"Eu já tentei conviver com ela pós-separação, inúmeras vezes. Acredito nela como mãe, o sofrimento dela. Porém, [o processo] está sendo conduzido de uma forma altamente errada. Ela está se afastando cada vez mais do filho", opinou. Ele também afirmou que não a agrediu "fisicamente" e que teria feito diversos exames toxicológicos, anexados ao processo: "Todos negativos, não tenho o que temer".

Furmanovich relatou ainda uma situação que o filho teria passado quando foi visitar Letícia. O garoto não teria ficado no apartamento da mãe e buscou deixar o local. "A babá encarcerou ele na parte de baixo do prédio. Um vizinho saiu e ele saiu correndo pela rua, em direção à casa de uma pessoa que ele queria ir".

"Estava ofegante, indo atrás de um carro, e de repente levou um 'mata-leão' de uma pessoa, que ele achou que fosse um assaltante Viemos a saber que era um enfermeiro contratado por ela", prosseguiu.

Birkheuer, em vídeo postado anteriormente em seu Instagram, deu outra versão sobre a mesma situação, alegando que seu filho "saiu correndo na rua, numa avenida, podendo ser atropelado. O enfermeiro correu atrás dele para segurá-lo e nada de mau acontecesse. Nesse dia ele já tinha combinado com o pai de pegá-lo na esquina. O pai estava esperando ele dentro do carro". Alexandre nega que tenha feito uma armação.

O advogado de Letícia no caso, Gamil Föppel, deu o posicionamento da defesa de sua cliente ao Domingo Espetacular: "Existe um inquérito policial em curso, para o qual ela já compareceu. Não há um único elemento probatório em seu desfavor. Não há uma prova concreta, não há uma prova testemunhal, não há qualquer elemento comprobatório que servisse de base ou fundamento para atribuir a ela o que quer que fosse."

Acusado de alienação parental, o empresário foi questionado se tenta manipular a cabeça do próprio filho contra a mãe: "Tenho certeza que não. Eu asseguro. As pessoas que me conhecem acreditam e sabem disso. Jamais proibi meu filho de vê-la. Pelo contrário, enquanto morava no Rio, inúmeras vezes ela tentava me denegrir a imagem e não deixava [vê-lo] por algum motivo, porque sempre tinha cunho financeiro de chantagem".

O Estadão buscou contato com Letícia Birkheuer a respeito de sua posição sobre as novas declarações de Alexandre Furmanovich, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem. Caso queira se pronunciar, o espaço segue aberto.

Veja também