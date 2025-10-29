Alexandre Nero anuncia pausa na carreira após ''Vale Tudo'': ''vou dar pane''
Ator interpretou o empresário Marco Aurélio no remake
Alexandre Nero está de férias após o fim do remake de ''Vale Tudo'' e não pretende voltar tão cedo aos trabalhos. Em participação no programa ''Sem Censura'' nesta terça-feira, 28, o ator declarou uma pausa por tempo indeterminado na carreira.
Nero contou que precisa de um tempo para descansar depois de ter feito quatro produções seguidas. "No final [de Vale Tudo], eu já não estava mais conseguindo decorar [os textos]. Eu já tenho dificuldade... falei: 'vou dar pane. Preciso parar'", afirmou.
Segundo o ator, ele chegou a receber propostas após o fim da novela, mas preferiu recusá-las. "Tive que dizer alguns 'nãos'. É difícil demais dizer não, mas eu tive que dizer. Eu ia enlouquecer", explicou.
Por enquanto, o artista não tem projetos em vista. "Eu precisei realmente parar de pensar", desabafou.
Em ''Vale Tudo'', ele interpretou o empresário Marco Aurélio, responsável pela morte da protagonista Odete Roitman (Debora Bloch). A novela chegou ao fim no último dia 17 de outubro.