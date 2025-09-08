Alexandre Nero aparece de surpresa em roda de samba e canta letra escrita com Aldir Blanc
Intérprete do vilão Marco Aurélio na novela 'Vale tudo', ator emociona público ao entoar obra composta a quatro mãos com o bamba
O ator Alexandre Nero apareceu, de surpresa, numa roda de samba no Rio de Janeiro, no último domingo (7), para homenagear o compositor e cantor Aldir Blanc, que morreu em maio de 2020, aos 73 anos, em decorrência de complicações da Covid. Intérprete do vilão Marco Aurélio na novela " Vale tudo" (2025), o artista entoou, na ocasião, a obra "Virulência", letra composta a quatro mãos com o bamba, em 2018.
A parceria entre os dois surgiu de um jeito despretensioso. Há sete anos, Alexandre Nero procurou a mulher do ídolo para dizer que desejava montar um espetáculo a partir da obra do compositor. Por não assistir a novelas, Aldir não tinha a mais vaga ideia de quem fosse Alexandre Nero. Ambos passaram a trocar e-mails.
Aldir enviava textos diversos, Nero contava do álbum que estava gravando. O que se pretendia projeto teatral virou parceria musical. A pedido de Nero, Aldir mandou uma letra. E foi aí que a troca acabou resultando na canção "Virulência", presente no disco "Aldir Blanc inédito".
O processo de composição de "Virulência" foi longo e não linear. Aldir enviava textos, frases, escritos guardados, e Nero ia concebendo a canção.
—Cada e-mail do Aldir era uma forma de poesia. Só sabia escrever assim — recordou-se Nero, numa entrevista recente ao GLOBO. — Ficamos trocando mensagens sobre como ficaria, mas acabou que ele não viu a música nem a letra finalizadas.
Antes de cantar a letra na roda de samba organizada pelo bar Bip Bip, no Jardim Aldir Blanc, na Tijuca, Nero deu detalhes sobre a troca de e-mails, emocionando o público. Veja os vídeos abaixo.