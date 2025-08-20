A- A+

ENTREVISTA Alexandre Nero fala do papel de galã: "Ninguém é bonito a vida toda... só o Fabio Assunção" Em entrevista ao videcast 'Conversa vai, conversa vem', o intérprete de Marco Aurélio de "Vale tudo" fala sobre a boa forma atual e a capacidade de ser gato e feio, dependendo do personagem

Alexandre Nero está feliz com o que vê no espelho. Em ótima forma graças à malhação pesada e aos cuidados com a pele do rosto, o ator contou em entrevista à jornalista Maria Fortuna, no videocast ' Conversa vai, conversa vem', que não foi sempre assim.



Se achava feio na adolescência e evita até postar foto daquele tempo. O intérprete do Marco Aurélio do remake de 'Vale tudo' também analisou o lugar de galã que vem ocupando aos 55 anos.

Como se sente sendo galã aos 55 anos. Você se acha gato?

Me acho melhor do que antes. Mas isso também é trabalho. Se me olhar aos 30, 20 poucos anos, eu não era um cara... Nunca fui feio... Quer dizer todo mundo é feio na adolescência. Evito até postar foto daquela época. Ninguém é bonito a vida toda, só o Fabio Assunção (risos). É curiosa a palavra galã. Não estamos falando de Tarcísio Meira, né? (risos) No meu caso, acho que tem mais a ver com o personagem do que comigo. O fato de estar com corpo legal é sorte de estar com saúde, minha cara estar legal, poder estar malhando, genética.

Tem a ver com o capitalismo também, dinheiro para se cuidar, ter nutricionista, personal...

Exatamente. Pela primeira vez na vida tenho esse privilégio de me cercar de um staff. Endocrinologista, dermatologista e personal trainer.

Você tem uma coisa camaleônica, consegue ser bonito e feio, dependendo do personagem.

Por isso digo que tem a ver com trabalho. O galã tem a ver com esses negócios e não comigo pessoa. Me sinto muito enaltecido quando alguém fala de galã, porque não recebo isso como vaidade no sentido de "poxa, sou bonito". Mas no sentido de estar sendo um bom ator. Estou fazendo um cara desejado por mulheres, bonito. Só que há seis meses, eu estava fazendo o Seu Tico Leonel (de "No rancho fundo"), que parecia um jacu, ninguém olhava. E falavam: "Nero tá velho, feio, gordo". Eu estava exatamente igual, mesmo corpo, mesmo tudo. Mas tem uma mudança no andar, de fisionomia, de olhar, caracterização. Esse é o trabalho da gente que, muitas vezes, desconhecem.

Para o Marco Aurélio, de "Vale tudo", você tirou a barba, botou a cara para jogo e já saíram dizendo que você fez botox e outros procedimento... Fez? E como é isso de ficaram falando sobre a sua aparência?

Eu só tirei a barba. Mais mérito meu ainda, porque há quantos anos não existe um galã sem barba nessa televisão brasileira? Acho chato ficarem falando da aparência dos outros. As mulheres sofrem muito mais com isso. Mas, olha, eu só passei uma maquiagenzinha para estar aqui. Tenho uma olheira pesada e falei: "Karen (Brusttolin, figurinista , companheira do ator) me ajuda aqui".

