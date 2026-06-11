A- A+

Famosos Alexandre Nero fala por que torcer pelo Brasil na Copa do Mundo: 'Expectativa das crianças Ator faz leitura de texto do historiador Luiz Antônio Simas e ganha apoio nas redes sociais

O ator Alexandre Nero usou as redes sociais, na última quarta-feira (10), para reproduzir um texto do escritor e historiador Luiz Antônio Simas sobre o que o motiva, com mais apelo, a torcer pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026. Futebol? Nação? Patriotismo? Nada disso. O que está em jogo, segundo o professor, é a expectativa cultivada pelas crianças.

"Não duvidem. As Copas são capazes de maltratar os corações de mães e pais das crianças que, em fase de construir afetos e pertencimentos de mundo, adoram futebol e anda sonhando com o título da seleção", diz o texto de Luiz Antônio Simas, que ganhou leitura de Alexandre Nero (veja o vídeo abaixo). "A expectativa da criança é capaz de mandar pra cucuia o desdém pela seleção de mães e pais absolutamente alheios ao futebol."

“Texto @luizantoniosimas”



| Alexandre Nero via Instagram Feed. pic.twitter.com/QNKbiRzixC — Portal Alexandre Nero (@portalalexnero) June 9, 2026

Nomes conhecidos do grande público, entre os quais a cantora Fafá de Belém e a apresentadora Sabrina Sato, concordaram com Alexandre Nero e também exaltaram as colocações de Simas. "Muito bom", comentou Rogério Flausino, vocalista da banda Jota Quest.

Seguidores do artista o apoiaram. "Maravilhoso! Que nossas crianças possam curtir a delícia de ser campeão!", escreveu um usuário do Instagram. "Por aqui também!! Meus filhos em festa! Cheios de expectativas e entusiasmo! Meu país também é o da criançada!", entusiasmou-se outra pessoa.

Diz o texto: "Amo futebol, mas torcer pela seleção não é algo que me mobilize faz tempo. O problema é que torcer pelos brasileirinhos que torcem pelo Brasil é uma coisa capaz de arrebentar os corações de pais, mães, avôs, avós".

E continua: "Chega a ser cruel, já que não estamos em campo para fazer os gols e não temos qualquer ingerência no que pode gerar a alegria ou a tristeza da meninada. Sou réu confesso e penitente: o meu país, na Copa do Mundo, é a criançada brasileira".

Veja também