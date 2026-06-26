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TELEVISÃO Alexandre Pato transforma ansiedade em motivação ao estrear em Copa do Mundo pelo SBT Depois de defender a Seleção Brasileira ao longo da carreira, o ex-atacante vive pela primeira vez a experiência de acompanhar um Mundial por dentro

Alexandre Pato conhece bem a pressão dos grandes estádios. No entanto, nem disfarça que descobriu um nervosismo diferente ao assumir o microfone na cobertura da Copa do Mundo de 2026 pelo SBT.

Depois de defender a Seleção Brasileira ao longo da carreira, o ex-atacante vive pela primeira vez a experiência de acompanhar um Mundial por dentro.

Não como jogador, é verdade, mas na posição de comentarista. “Tenho aquele friozinho na barriga, mas estou pronto. Aceitei o desafio e estou preparado porque é a primeira Copa em que eu posso estar dentro de campo”, celebra o antigo craque, que pela seleção brasileira jogou oficialmente em Copa das Confederações, Eliminatórias, Copa América e Olimpíadas, mas nunca em Copa do Mundo.

Integrante da equipe que comenta as transmissões da emissora ao lado de Galvão Bueno, Mauro Beting, Juninho Paulista, Nadine Bastos e Tiago Leifert, Pato admite que ainda está em processo de adaptação à nova função.

Acostumado a tomar decisões em segundos como atleta, agora precisa organizar pensamentos diante das câmeras e do público.

“Dentro de campo, é uma coisa. Fora das quatro linhas, é totalmente diferente. É uma posição em que, para mim, tudo é novo”, resume.

O aprendizado envolve também a convivência com profissionais experientes. “É muita honra fazer parte desse time. Cada vez mais eu tenho ficado próximo deles, estamos criando uma intimidade maior”, conta, orgulhoso.

A preparação para comentar uma Copa também envolve uma rotina intensa de estudos. Pato revela que aguardava as listas definitivas das seleções para aprofundar o conhecimento sobre atletas pouco conhecidos e até se familiarizar com nomes mais difíceis de pronunciar.

A experiência adquirida na cobertura da Liga dos Campeões da Europa ajuda nesse processo, mas ele sabe que um Mundial exige outro nível de atenção. “Às vezes, o Galvão pergunta coisas para as quais você precisa estar preparado”, argumenta.

Parte dessa mudança de perspectiva também passou por um conselho recebido logo nas primeiras transmissões que fez pela emissora.

Pato lembra que, inicialmente, tendia a proteger colegas de profissão nas análises. Foi então que recebeu uma orientação decisiva do diretor de Esportes do SBT, Tiago Galassi. “Ele me chamou e falou para falar aquilo que eu vejo em campo. Disse: ‘Não tenha muita frescura, fala o que é a verdade’”, recorda.

Desde então, procura equilibrar a visão de quem viveu o futebol profissional com a responsabilidade de analisar o jogo para o telespectador.

E embora a ansiedade siga presente, Pato prefere enxergá-la como parte da experiência. Afinal, se essa é a primeira vez que acompanha uma Copa do Mundo de dentro, o momento também é histórico para a emissora. “O SBT fez um golaço ao pegar essa Copa do Mundo. Acredito que vai ser um sucesso”, aposta.

Copa do Mundo FIFA 2026 no SBT – Transmissões ao vivo ao longo da competição.

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