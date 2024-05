A- A+

SHOWS 2024 Alexandre Pires abre agenda de shows de junho no Recife; confira programação Agenda de shows segue até dezembro, "ocupando" palcos locais com atrações de todos os ritmos

"A gente sabe o que é amor, quando um simples beijo queima o coração".



Sendo assim, a agenda de shows de junho começa para apaixonado nenhum botar defeito, já que ficará a cargo de Alexandre Pires e o seu "SPC Acústico" abrir alas para a maratona de eventos musicais pelas bandas de cá.

O grupo se apresenta no Classic Hall, no próximo dia 1º de junho, com o show da turnê "SPC Acústico 2- O Último Encontro".



Ainda no início de junho, Nando Reis e Anavitória também desembacam por aqui.



Tiago Iorc, Almério e Martins, além de Leoni no Projeto Seis e Meia e outras atrações musicais - que seguem a todo vapor por aqui, até dezembro, mês que recebe o samba de Zeca Pagodinho.

Bora de agenda completinha, então?

MAIO

Crédito: Lara Valença/Divulgação

Brega Naite Festival

Com Priscila Senna e Raphaela Santos

Quando: 25 de maio, 21h

Onde: Classic Hall

Ingressos a partir de R$ 90 no Sympla

JUNHO

Crédito: Reprodução/Instagram

SPC Acústico 2 - O Último Encontro

Quando: 1° de junho, a partir das 20h

Onde: Classic Hall (Olinda)

Ingressos a partir de R$ 120 no site Bilheteria Digital



Crédito: Reprodução

Nando Reis e Anavitória

Quando: 5 e 6 de junho

Onde: Teatro Guararapes

Ingressos a partir de R$ 120, no Cecon Tickets

Crédito: Gleeson Paulino/Divulgação

Tiago Iorc - Noite dos Namorados

Quando: 08 de junho, às 20h

Onde: Mirante do Paço (Bairro do Recife)

Ingressos a partir de R$ 200, no site Bilheteria Digital

Crédito: Ashlley Melo

Almério & Martins

Quando: 13 de junho, às 20h

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 40, no Sympla

Crédito: Divulgação

Leoni - Projeto Seis e Meia

Quando: 14 de junho, 18h30

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81, Recife

Ingressos a partir de R$ 60 no Sympla

Crédito: Reprodução/Instagram

Daniel Boaventura - Experience In Concert

Quando: 15 de junho, 21h

Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco)

Ingressos a partir de R$ 70 no Cecon Tickets

Crédito | Leo Aversa

Boca Livre

Quando: 29 de junho

Onde: Teatro Rio Mar - Avenida República do Líbano, 251, Pina

Ingressos a partir de R$ 75 no uhuu.com



JULHO

Crédito: Reprodução/Instagram

Paulo Ricardo - Voz, Violão & Rock'N'Roll

Quando: 6 de julho, 21h

Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco)

Ingressos a partir de R$ 100 no Cecon Tickets

Crédito: Uhgo

Ludmilla - In The House Tour

Quando: 20 de julho, 23h

Onde: Classic Hall (Olinda)

Ingressos a partir de R$ 95 no site Eventim

Crédito | Loiro Cunha

Maria Gadú - Quem sabe isso quer dizer amor

Quando: 20 de julho, 21h30

Onde: Teatro RioMar Recife - Avenida República do Líbano, 251, Pina

Ingressos a partir de R$ 120 no site do Uhuu

Crédito: Reprodução/Instagram

NU'ZS duo no Show Amores - A música e a palavra de Roberto e Erasmo

Quando: 24 de julho, 20h

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República - S/N,0, Recife - Pernambuco

Ingressos a partir de R$ 60, no Sympla

Crédito: Arthur Mota/PCR Imagem

Natiruts

Quando: 27 de julho,

Onde: Classic Hall (Olinda)

Ingressos (ainda não disponíveis), a partir de R$ 75 no site Eventim



AGOSTO

Crédito: Reprodução/Instagram

Raça Negra - Samba 90 Graus

Quando: 3 de agosto, 21h

Onde: Classic Hall (Olinda)

Ingressos a partir R$ 90 no Bilheteria Digital

Crédito | Divulgação

Jorge Vercillo em JV30

Quando: 3 de agosto, 21h

Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco)

Ingressos a partir de R$ 80 no site Cecon Tickets

Crédito: Leo Aversa

Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá - Encerramento da turnê "As V Estações"

Quando: 9 de agosto

Onde: não divulgado

Ingressos: não divulgado

Crédito: Divulgação

Joanna - Projeto Seis e Meia

Quando: 9 de agosto

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81

Ainda não há informações sobre os ingressos

Crédito: Deivide Leme



Tributo a Elis e Tom

Com Daniel Jobim & Kel Smith

Quando: 13 de agosto

Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco)

Ingressos a partir de R$ 95 no site Uhuu

Foto: Divulgação

Fábio Jr. - "Bem Mais Que os Meus Vinte e Poucos Anos"

Quando: 24 de agosto, às 21h

Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco)

Ingressos: a partir de R$150, à venda no site Cecon Tickets

Crédito: Divulgação

Festival Turá Recife

Atrações: Lulu Santos, Marina Sena, Baco Exu do Blues, Maria Rita, Lenine e Suzano, Jota Quest e Lagum

Quando: 24 e 25 de agosto

Onde: Área externa do Centro de Convenções de Pernambuco

A venda geral de ingressos casadinha começa na quinta-feira (09/05) às 14h no site ou na bilheteria física

Crédito: Reprodução/Instagram

Victor e Leo

Quando: 31 de agosto, 18h

Onde: Classic Hall (Olinda)

Ingressos a partir de R$ 60 na Bilheteria Digital



SETEMBRO

Crédito: Divulgação

Odair José - Projeto Seis e Meia

Quando: 13 de setembro

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81

Ainda não há informações sobre os ingressos



OUTUBRO

Crédito: Divulgação

Danilo Caymmi - Projeto Seis e Meia

Quando: 10 de outubro

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, 81

Ainda não há informações sobre os ingressos

Crédito: Reprodução/Instagram

Zeca Pagodinho - 40 Anos

Quando: 19 de outubro, 20h

Onde: Classic Hall (Olinda)

Ingressos a partir de R$ 70 no site Bilheteria Digital

