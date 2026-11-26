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RÉVEILLON Alexandre Pires é anunciado na Virada Recife 2027 como substituto da dupla Jorge & Mateus O evento ocorre nos dias 26, 27 e 31 de dezembro, reunindo grandes nomes da música nacional e pernambucana na programação

Alexandre Pires está confirmado na programação da Virada Recife 2027. O cantor de pagode romântico irá substituir a dupla Jorge & Mateus no domingo, 27 de dezembro, segundo dia do evento, na orla do Pina, com repertório repleto de grandes sucessos da carreira do mineiro.

A polêmica em torno da dupla surgiu após a circulação de um vídeo nas redes sociais no qual o cantor Jorge declarou apoio à candidatura do senador Flávio Bolsonaro à Presidência da República em 2026. A repercussão do episódio gerou forte críticas direcionadas ao show dos artistas na capital pernambucana e a decisão do cancelamento foi comunicada pelo prefeito do Recife, Victor Marques (PCdoB), no dia 3 de novembro.

A Virada Recife 2027 ocorre nos dias 26, 27 e 31 de dezembro, reunindo grandes nomes da música nacional e pernambucana na line-up. Durante os três dias de festa, 20 atrações subirão no palco montado na orla do Pina, contemplando diferentes gêneros da música, como axé, brega, pagode, forró, sertanejo, funk e frevo.

Na primeira noite de shows, no sábado (26), a programação reúne Claudia Leitte, Ludmilla, Luísa Sonza, Dennis, Anderson Neiff, Raphaela Santos e Juciê. Já no domingo (27), além de Alexandre Pires, sobem ao palco Wesley Safadão, Xand Avião, Priscila Senna, Toque Dez, PV Calado e Rafa Cout.

Na noite da virada, quinta-feira (31), a chegada de 2027 será celebrada ao som de Nattan, Natanzinho Lima, Zé Vaqueiro, Spok, Sheldon e Matheus Moraes.

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