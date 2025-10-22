Alexandre Pires é único brasileiro em lista da Billboard com maiores artistas latinos do século 21
Cantor brasileiro afirma que ficou 'surpreso' com notícia depois de aparecer em 81º lugar no levantamento liderado por Bad Bunny
O cantor Alexandre Pires voltou a falar sobre o fato de ser o único brasileiro citado na recente lista, publicada pela revista americana "Billboard", com os cem maiores artistas latinos do século 21.
Duas semanas após celebrar a notícia, ele reforçou que se sente "espantado" com a baixa representatividade nacional no levantamento. O ranking é liderado por nomes como os porto-riquenhos Bad Bunny e Daddy Yankee, o dominicano Romeo Santos e o mexicano Marco Antonio Solís.
"Fico surpreso de ter sido o único na lista porque temos muitos artistas talentosos. A questão da língua pode dificultar um pouco, mas isso não impede o sucesso. A música é universal", comentou, em entrevista à "Folha de S. Paulo". Na ocasião, o artista citou Anitta e Gusttavo Lima como nomes que mais vêm abrindo caminhos no mercado internacional.
Os 100 maiores artistas latinos do século 21
A seguir, veja o ranking dos cem maiores artistas latinos do século 21, de acordo com a revista "Billboard".
Bad Bunny
Romeo Santos
Daddy Yankee
Enrique Iglesias
Marco Antonio Solís
J Balvin
Shakira
Aventura
Juanes
Ozuna
Marc Anthony
Karol G
Wisin y Yandel
Maná
Vicente Férnandez
Prince Royce
Intocable
Don Omar
Juan Gabriel
Conjunto Primavera
Peso Pluma
Banda El Recodo de Cruz Lizarraga
Los Temerarios
Joan Sebastian
La Arrolladora Banda el Limon de Rene Camacho
Maluma
Luis Fonsi
Chayanne
Nicky Jam
Los Tigres del Norte
Banda MS de Sergio Lizarraga
Ricardo Arjona
Alejandro Fernandez
Fuerza Regida
Jenni Rivera
Rauw Alejandro
Cristian Castro
Gerardo Ortiz
Paulina Rubio
Anuel AA
Ricky Martin
Selena
Farruko
Luis Miguel
Grupo Montez de Durango
Julion Alvarez y Su Norteno Banda
Tito "El Bambino"
Calibre 50
Thalia
Carlos Vives
Juan Luis Guerra 440
Camila
Alejandro Sanz
RBD
Los Tucanes de Tijuana
Los Bukis
Pitbull
Espinoza Paz
El Trono de Mexico
Pepe Aguilar
Eslabon Armado
Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho
Kumbia Kings
Sin Bandera
RKM & Ken-Y
Grupo Frontera
Victor Manuelle
Myke Towers
Christian Nodal
Gilberto Santa Rosa
Junior H
JHAYCO
Son By Four
Lupillo Rivera
Wisin
Yandel
Pesado
Grupo Bryndis
Larry Hernandez
Natanael Cano
Alexandre Pires
David Bisbal
Jennifer Pena
Patrulla 81
Gloria Estefan
K-Paz De La Sierra
Flex
Banda Los Recoditos
A.B. Quintanilla III
Feid
Los Rieleros del Norte
Ivan Cornejo
Alacranes Musical
Los Huracanes del Norte
Voz de Mando
Sech
Kali Uchis
Los Angeles Azules
Los Horoscopos de Durango
Palomo