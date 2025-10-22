Qua, 22 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta22/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
MÚSICA

Alexandre Pires é único brasileiro em lista da Billboard com maiores artistas latinos do século 21

Cantor brasileiro afirma que ficou 'surpreso' com notícia depois de aparecer em 81º lugar no levantamento liderado por Bad Bunny

Reportar Erro
Alexandre PiresAlexandre Pires - Foto: Divulgação

O cantor Alexandre Pires voltou a falar sobre o fato de ser o único brasileiro citado na recente lista, publicada pela revista americana "Billboard", com os cem maiores artistas latinos do século 21.

Duas semanas após celebrar a notícia, ele reforçou que se sente "espantado" com a baixa representatividade nacional no levantamento. O ranking é liderado por nomes como os porto-riquenhos Bad Bunny e Daddy Yankee, o dominicano Romeo Santos e o mexicano Marco Antonio Solís.

"Fico surpreso de ter sido o único na lista porque temos muitos artistas talentosos. A questão da língua pode dificultar um pouco, mas isso não impede o sucesso. A música é universal", comentou, em entrevista à "Folha de S. Paulo". Na ocasião, o artista citou Anitta e Gusttavo Lima como nomes que mais vêm abrindo caminhos no mercado internacional.

Leia também

• Espetáculo Ris(c)o leva dança e música às ruas do Recife

• Dança e música ao vivo ocupam Recife, Olinda e Camaragibe a partir do próximo sábado

• Recife: com música e degustação, Casa Forte recebe Festival Cachaça na Praça neste sábado (18)


Os 100 maiores artistas latinos do século 21

A seguir, veja o ranking dos cem maiores artistas latinos do século 21, de acordo com a revista "Billboard".

Bad Bunny

Romeo Santos

Daddy Yankee

Enrique Iglesias

Marco Antonio Solís

J Balvin

Shakira

Aventura

Juanes

Ozuna

Marc Anthony

Karol G

Wisin y Yandel

Maná

Vicente Férnandez

Prince Royce

Intocable

Don Omar

Juan Gabriel

Conjunto Primavera

Peso Pluma

Banda El Recodo de Cruz Lizarraga

Los Temerarios

Joan Sebastian

La Arrolladora Banda el Limon de Rene Camacho

Maluma

Luis Fonsi

Chayanne

Nicky Jam

Los Tigres del Norte

Banda MS de Sergio Lizarraga

Ricardo Arjona

Alejandro Fernandez

Fuerza Regida

Jenni Rivera

Rauw Alejandro

Cristian Castro

Gerardo Ortiz

Paulina Rubio

Anuel AA

Ricky Martin

Selena

Farruko

Luis Miguel

Grupo Montez de Durango

Julion Alvarez y Su Norteno Banda

Tito "El Bambino"

Calibre 50

Thalia

Carlos Vives

Juan Luis Guerra 440

Camila

Alejandro Sanz

RBD

Los Tucanes de Tijuana

Los Bukis

Pitbull

Espinoza Paz

El Trono de Mexico

Pepe Aguilar

Eslabon Armado

Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho

Kumbia Kings

Sin Bandera

RKM & Ken-Y

Grupo Frontera

Victor Manuelle

Myke Towers

Christian Nodal

Gilberto Santa Rosa

Junior H

JHAYCO

Son By Four

Lupillo Rivera

Wisin

Yandel

Pesado

Grupo Bryndis

Larry Hernandez

Natanael Cano

Alexandre Pires

David Bisbal

Jennifer Pena

Patrulla 81

Gloria Estefan

K-Paz De La Sierra

Flex

Banda Los Recoditos

A.B. Quintanilla III

Feid

Los Rieleros del Norte

Ivan Cornejo

Alacranes Musical

Los Huracanes del Norte

Voz de Mando

Sech

Kali Uchis

Los Angeles Azules

Los Horoscopos de Durango

Palomo

Reportar Erro

Veja também

Newsletter