Música Alexandre Pires e Seu Jorge trazem turnê 'Irmãos', em maio, para o Recife A turnê retorna à capital pernambucana no dia 27 de maio, no Classic Hall

Eleito o ‘Show do Ano’ pelo Prêmio Multishow 2022, a turnê ‘Irmãos’, de Alexandre Pires e Seu Jorge, já tem data para retornar a Pernambuco. A apresentação, que ganhará desta vez o palco do Classic Hall, acontecerá no dia 27 de maio, reunindo os principais sucessos dos artistas.

Com mais de duas horas de duração, Seu Jorge e Alexandre Pires esbanjam simpatia e carisma ao desfilar um repertório repleto de clássicos de suas carreiras, sucessos do samba e do pagode, além de relembrar grandes nomes da música brasileira como Tim Maia e Renato Russo, do Legião Urbana.

O nome “Irmãos” é, precisamente, uma homenagem à história de amizade e união entre os artistas, que agora realizam um sonho antigo e dão vida a um projeto há muito desejado por meio da música.

Com assinatura da Festa Cheia Produções, os ingressos variam de R$ 180 (setor premium) a R$ 3.000 (Camarote piso 1, para 12 pessoas), com opções ainda de mesa para quatro pessoas, e estão à venda no site da Bilheteria Digital e no Classic Hall.

