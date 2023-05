A- A+

PAGODE Alexandre Pires está entre as atrações do Samba Recife 2023 O cantor confirmou a presença no evento durante a turnê Irmãos, na noite de sábado (27)

O Samba Recife 2023, marcado para acontecer nos dias 23 e 24 de setembro, promete superar a expectativa do público. E a primeira atração da festa foi anunciada: Alexandre Pires confirmou sua presença no evento durante a turnê Irmãos no Recife, na noite de sábado (27).

Com uma super estrutura montada na área externa do Centro de Convenções, o evento contará com duas opções de áreas: Samba Lounge e Gold Stage, com um super open bar.

Considerado como o maior festival de samba do Brasil, o evento reunirá, na ocasião, os maiores nomes do ritmo musical e leva assinatura da Festa Cheia Produções.

