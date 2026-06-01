Alexandre Pires é confirmado no Samba Recife 2026; confira os artistas já anunciados
O festival acontece nos dias 26 e 27 de setembro
O Samba Recife ganhou mais um nome de destaque para a edição de 2026. O cantor Alexandre Pires é mais um artista confirmado na programação do festival e se apresentará no domingo, 27 de setembro, na área externa do Centro de Convenções de Pernambuco.
Com mais de 30 anos de carreira, Alexandre Pires é um dos principais nomes do samba e do pagode no Brasil. O artista ganhou projeção nacional como vocalista do grupo Só Pra Contrariar, e posteriormente, consolidou uma trajetória solo, nacional e internacionalmente.
A expectativa é que o artista traga para o festival um repertório que percorra por diversos momentos da sua carreira como “Depois do Prazer”, “Essa Tal Liberdade”, “Necessidade” e “Você Virou Saudade”, hits que marcaram gerações e seguem populares nas principais plataformas digitais.
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Além de Alexandre Pires, o festival já confirmou que também contará com Thiaguinho, no sábado (26), e Zeca Pagodinho, no domingo (27).
Com produção da Festa Cheia, a edição do Samba Recife 2026 acontece nos dias 26 e 27 de setembro, na área externa do Centro de Convenções de Pernambuco. Os ingressos estão à venda a partir de R$ 150, no site da Bilheteria Digital e na loja Esposende do Shopping RioMar.
Serviço
Samba Recife 2026
Quando: 26 e 27 de setembro, a partir das 17h
Onde: área externa do Centro de Convenções de Pernambuco - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinda
Ingressos a partir de R$ 120, na Bilheteria Digital e na loja Esposende do Shopping RioMar
Informações: @sambarecifeoficial