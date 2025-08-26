A- A+

INSTRUMENTAL Alexandre Rodrigues lança novo single, "Kaeté", com o Grupo Sabuká Kariri-Xocó (AL) O lançamento é a faixa-título do álbum que o multiinstrumentista lança no dia 5 de setembro

O multiinstrumentista pernambucano Alexandre Rodrigues lançou, na última sexta (22), nas plataformas digitais, o single “Kaeté”, faixa-título do álbum que sairá no dia 5 de setembro. A música traz a participação do Grupo Sabuká Kariri-Xocó, trazendo a força da ancestralidade dos povos originários.

Moradores do município alagoano de Porto Real do Colégio, às margens do Rio São Francisco, o Grupo Sabuká Kariri-Xocó desenvolve um trabalho de intercâmbio cultural e educação patrimonial há mais de 20 anos, no Brasil e no exterior.

Cantos indígenas que reverenciam a natureza e a ancestralidade kariri-xocó se fundem à musicalidade e proposta artística de Alexandre para “Kaeté”, em que ele lança mão do seu instrumento de pesquisa, o pífano, para criar o que ele chama de “jazz afro-indígena”.

“O nome da música e do disco inclusive vem dessa ideia de celebrar e ao mesmo tempo buscar a minha ancestralidade”, destaca Rodrigues, que cresceu entre roçados e pescas que o bisavô preservava sob mecanismos indígenas dos caetés, originários do território de Itapissuma (PE), cidade natal do artista, a 430 quilômetros do povo kariri-xocó em Alagoas.

“Acho que por isso o encontro com o Grupo Sabuká, para gravar este toré que compus, foi um momento tão prazeroso. Antes de dar início à gravação, eu comentei ao cacique Kayrá que a ideia da música era algo como a natureza: estávamos nos reencontrando. Disse a ele: ‘Kayrá, estou saindo do meu território para te visitar e a gente vai se encontrar no meio da mata’. A introdução da música evoca essa ideia de pássaros, vento, água, cachoeira… todo esse som da natureza”, completa Alexandre.

“Quando a gente se encontra, a gente celebra e se abraça, entram o canto e a melodia. Depois da melodia, vem a nossa conexão com a natureza, que é o improviso. Esse é o tema ‘Kaeté’, a celebração de um passado com o presente. O cacique Kayrá gostou muito do resultado da gravação, a ponto de me falar: ‘Alexandre, você é um de nós!’”.

Em “Kaetés” também estão os músicos Tom Cykman (guitarra) e Felipe Gianei (contrabaixo acústico). A faixa foi gravada no Estúdio Arsis, em São Paulo (SP).

“Kaeté” é o segundo single do novo álbum de Alexandre Rodrigues. Em julho, ele lançou “Forró pro Shabaka”, faixa que mantém o pífano em posição de protagonismo.



