Literatura Alexandre Santos aborda o fim dos tempos em seu novo romance "Armagedom" Lançado na Livraria Jaqueira com a presença do autor, nesta terça-feira (5), livro trata da eterna luta do bem contra o mal, na perspectiva do livro do Apocalipse

O fim dos tempos sempre foi tema recorrente ao longo da história. Muitos líderes, sobretudo os de natureza religiosa, se perguntam quando e como a Humanidade será extinta. Com esse tema como pano de fundo, o engenheiro e escritor Alexandre Santos lançou seu novo livro intitulado “Armagedom”, na noite desta terça-feira (5), em noite de autógrafos e bate-papo na Livraria Jaqueira, Bairro do Recife.

O romance trata da eterna luta do bem contra o mal, na perspectiva do livro do Apocalipse. O autor imprime no livro uma característica marcante em toda a sua obra, a relação de poder entre personagens e grupos antagônicos. “Armagedom no fundo é uma luta de um luto que se insurgem que querem destruir a obra de Deus. Evidentemente, como em toda obra literária, a palavra final cabe ao leitor, não cabe ao autor, que simplesmente escreve”, comenta Alexandre Santos.

“Hoje, independentemente da crença religiosa que possamos ter, a gente vê alguém no mundo destacando a obra de Deus. Seja qual for o Deus que ele acredita. A gente vê muita fome, discórdia e incompreensão. E daí veio a ideia de Armagedom, que aparece no livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia”.

Sobre o livro

Como nos escritos antigos - que associam o fim dos tempos a grandes pecados e apontam sinais do cataclismo final -, ‘Armagedom’ registra acontecimentos de grande impacto para a humanidade como o tsunami de 2004, o surgimento da AIDS, a presença de grandes nuvens de gafanhotos no sul do Brasil, tempestades de areia saariana no México, a pandemia de coronavírus, aumento da fome e da violência como alguns dos sinais da aproximação do Juízo Final. “A gente percebe claramente sinais de que o mundo pode ser levado ao extermínio”, pontua o autor.

O romance conta uma grande aventura com o propósito de evitar o cumprimento das profecias de João. ‘Armagedom’ é um livro ousado e desnuda alguns dos frequentes pecados que, embora graves, vêm sendo cometidos de forma impune e, se não contidos à tempo, poderão levar a Humanidade à barbárie terminal. “Não é livro para fracos de espírito”, adverte o texto de divulgação da obra.

