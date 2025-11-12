Alexia Novelino: Quem é a namorada de João Silva, filho do Faustão?
A influenciadora é filha do ex-deputado estadual do Pará e empresário Alessandro Novelino, que morreu em 2012 em um acidente aéreo, e da procuradora Christianne Penedo Danin
João Silva assumiu publicamente seu novo relacionamento com Alexia Novelino. O filho do Faustão apareceu com a namorada durante o Teleton 2025, além de ter publicado um vídeo junto de Alexia em suas redes sociais nessa segunda-feira, 10.
Ao som de Love Love, dos Gilsons, o filho de 21 anos do apresentador Fausto Silva homenageou a namorada, de 19 anos. O novo namoro de João Silva chega cerca de um mês após o término com a influenciadora Isabella Kherlakian, de 27 anos, com quem namorou durante quatro meses.
Quem é Alexia Novelino?
Alexia é filha do ex-deputado estadual do Pará e empresário Alessandro Novelino, que morreu em 2012 em um acidente aéreo, e da procuradora Christianne Penedo Danin.
Apesar de ser influenciadora no TikTok, em conta que possui cerca de 100 mil seguidores e mais de 3 milhões de curtidas, Alexia é discreta e não mostra detalhes de sua vida pessoal nas redes. Em poucos vídeos, ela aparece montando looks, fazendo maquiagens e indicando alguns produtos da área de beleza e cuidados com a pele.
No Instagram, a influenciadora possui duas contas privadas, uma com cerca de 700 seguidores e outra com cerca de 37 mil, que indica aceitar "apenas garotas", no nome de "Hot Mess Daily".