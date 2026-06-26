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HOMENAGEM Fundaj celebra centenário de Alexina Crêspo com exibição de filmes, lançamento de livro e exposição Programação ocorre na terça-feira (30), no Campus Gilberto Freyre, em Casa Forte

Nascida no Recife, Alexina Crêspo completaria 100 anos na próxima terça-feira (30). Celebrando o centenário, a Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) prepara para a data uma série de atividades em homenagem à militante, escritora e ativista.

A programação ocorre no Campus Gilberto Freyre, em Casa Forte, a partir das 18h30. Na abertura, o Cinema da Fundação exibe os filmes “Brazil - The Troubled Land” (1964), de Helen Jean Rogers, e “Alexina - Memórias de um Exílio” (2012), de Stella Maris Saldanha e Cláudio Bezerra.

Os dois filmes que integram a sessão do cine-debate abordam aspectos da realidade política brasileira e da trajetória de Alexina. A entrada é gratuita e a bilheteria estará aberta ao público para a retirada dos ingressos uma hora antes do início das exibições.



Logo em seguida, às 19h30, o hall do cinema recebe o lançamento do livro “Os Poemas de Apolo e outros escritos”. Publicada pela Companhia Editora de Pernambuco (Cepe) e organizada por Raul Calle de Paula, a obra reúne textos produzidos por Alexina entre 1980 e 2010. O período corresponde ao seu retorno do exílio e os anos finais de sua vida no Recife.

Uma apresentação do Coral Voz Ativa, de João Pessoa (PB), vai embalar a ocasião. O grupo vai interpretar o Hino do Camponês, de Francisco Julião (que foi esposo de Alexina) e Geraldo Menucci. A letra original, escrita à mão, estará exposta no espaço.

Encerrando a programação, às 20h, a Galeria Massangana abre a exposição “Vermelho-Brasil: 100 anos de Alexina Crêspo”. Fotografias, documentos, cartas, jornais e objetos compõem a mostra, que tem curadoria de Camila Maria Santos, Elaine Santana do Ó e Raul Calle de Paula.

Alexina Crêspo foi uma das lideranças das Ligas Camponesas e atuou na luta contra a Ditadura Militar. Além da militância política, ela também se dedicou às atividades culturais, atuando na literatura e no teatro.

Confira a programação:

18h30 | Cine-debate – Cinema da Fundação

Exibição dos filmes Brazil – The Troubled Land (1964), de Helen Jean Rogers, e Alexina – Memórias de um Exílio (2012), de Stella Maris Saldanha e Cláudio Bezerra.

19h30 | Lançamento do livro Os Poemas de Apolo e outros escritos – Hall do Cinema

Publicada pela Companhia Editora de Pernambuco (Cepe), a obra reúne poesias e textos em prosa escritos por Alexina Crêspo entre 1980 e 2010. O livro tem organização de Raul Calle de Paula, apresentação de Cida Pedrosa, orelha assinada por Marcelo Mário de Melo e ilustrações de Sarah Bernardes da Silva.

20h | Abertura da exposição Vermelho-Brasil: 100 anos de Alexina Crêspo – Galeria Massangana

A mostra reúne fotografias, documentos, cartas, jornais e objetos que retratam a trajetória de Alexina Crêspo, desde a infância no Recife, passando por sua atuação política, o período de exílio e o retorno ao Brasil após a anistia. A curadoria é de Camila Maria Santos, Elaine Santana do Ó e Raul Calle de Paula.

Serviço:

Centenário de Alexina Crêspo

Quando: terça-feira (30), a partir das 18h30

Onde: Campus Gilberto Freyre da Fundaj - Av. Dezessete de Agosto, 2187, Casa Forte, Recife

Entrada gratuita



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