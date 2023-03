A- A+

bbb 23 Alface e Guimê debatem sobre opções de voto no próximo Paredão: "Não vou arredar o pé" Os dois venceram a Prova do Líder e não sabem se terão a liderança dupla ou individual

Ricardo e Guimê conversaram, na manhã desta sexta (10), sobre o que fariam na formação do próximo Paredão do BBB 23. Os dois venceram a Prova do Líder e não sabem se terão a liderança dupla ou individual. "Quais prioridades do seu grupo que você não vota?", questionou Ricardo.

"Hoje, eu não voto nesses sete. Meu jogo é a cada semana. Eu não vou deixar de votar no Gabriel ali para votar em gente do meu quarto, que é meu amigo. Tomara que essa decisão seja sorteada. Se eu for Líder, eu voto na Marvvila, de consciência limpa", pontuou Guimê.

E o brother continuou: "Aí você não fica com a consciência pesada". "Mas aí vai todo mundo do outro quarto", disse Ricardo. "Se eu for Líder hoje, não tem como votar na Larissa", falou Guimê. "Você tem amizade com a Lari?", questionou Alface. "Eu sou grato a ela por me ajudar uma vez", respondeu o cantor.

"Levantei uma pedra de que, quem não foi para o Paredão, vai [agora]... serve para todo mundo", disse Alface. "Eu não vou arredar o pé, nem você", respondeu Guimê. "Você indicar a Marvvila não vai rodar o jogo", falou Ricardo. "Lógico que vai", finalizou Guimê.

Veja também

UMA SÉRIE DE COISAS Série "Perry Mason" retorna com segunda temporada e diretor brasileiro