BBB 23 "Alface não está no grupo fechadinho", especula Fred Nicácio em conversa com Sarah e Marvvila Brother propõe estratégia para mirar no brother

Em conversa na área externa da casa, Sarah Aline, Marvvila e Fred Nicácio conversaram sobre os participantes do Quarto Deserto no BBB 23. As especulações sobre o jogo crescem à medida que as dinâmicas divide e rivaliza os grupos no reality.

"Ontem, no Almoço do Anjo, a Tina e a Bruna sabiam quem o Sapato ia colocar [no Paredão]", conta Sarah.

Ela revela aos aliados que Alface era o único que não sabia da escolha do adversário para o paredão. "Ou seja, Alface não está no grupo fechadinho (...) Se ele fosse prioridade, ele ia saber...", raciocina Fred.

A desconecção de Alface com o seu grupo, segundo a psicóloga, dá a entender que que ele não seja prioridade de todos, mas apenasde algumas pessoas do quarto ao lado.



Depois, Fred divide para as amigas um papo que ouviu de que o biomédico "cai muito na pilha" Ele, então, sugere que eles passem a "pilhar" no brother Sarah, no entanto, não concorda com o plano. Ela argumenta que o biomédico é "sempre verdadeiro" com ele e que poderia "trai-lo" se agisse assim. Já Marvyla opina que talvez ele não seja tão verdadeiro assim.

