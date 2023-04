Alface revela voto no próximo Paredão para Bruna e Amanda; saiba em quem o brother votará

A- A+

Sem o acesso que tinha antes ao Quarto Deserto, onde sempre transitava para colher informações, Ricardo Alface foi até Amanda e Bruna e revelou disfarçadamente seu voto no próximo Paredão do BBB 23.



“Agora que eu já declarei meu voto, não tem como voltar atrás. Embora a convivência esteja boa”, revelou Alface, indicando que sua opção da semana será seu suposto aliado Cezar Black.

Desconfiança

Alface passou a ser assunto e ser tratado com desconfiança por Aline, Amanda, Bruna e Larissa, depois que Cezar Black revelou que ele votou em Amanda no último paredão, o que gerou uma briga acalourada entre os brothers e a própria Amanda.



Desde então, as integrantes do Quarto deserto passaram a observar melhor o comportamento de Alface, que sempre vinha colher informações sobre o jogo. "Ele [Alface] vem saber sua opinião pra ele pegar e raciocinar a jogada dele'', observou Amanda em conversa com Aline.



Bruna também comentou com aAline sobre a estratégia de Alface chegar sorrateiramente nelas pra declarar o voto dele no Black e deixar claro que não vai votar nelas.

