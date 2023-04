A- A+

Alfinetada, xingamento e choro Alfinetada, xingamento e choro: entenda a treta entre Evaristo Costa, Virginia Fonseca e Zé Felipe A influenciadora e o esposo rebateram o jornalista após comentário sobre vídeo com a filha do casal

O jornalista Evaristo Costa se envolveu em uma confusão nas redes sociais, nesta quarta-feira (5), com Virginia Fonseca. O ex-contratado da Globo repercutiu com um comentário “ácido” um vídeo em que a influenciadora tenta pegar a filha mais velha, Maria Alice, de dois anos de idade, mas ela prefere ficar no colo da babá na hora de tomar uma vacina.



"Já ouviram falar: 'mãe é quem cria'?", escreveu o apresentador no Twitter, em resposta a um usuário que havia repostado o vídeo publicado por Virginia no Instagram. O comentário de Evaristo dividiu os internautas entre aqueles que concordaram com a crítica e os que discordaram da postura do jornalista.





Com a repercussão do caso nas redes sociais, Zé Felipe, marido de Virginia, saiu em defesa da esposa. O cantor fez uma publicação no Instagram detonando Evaristo e reclamando dos ataques nas redes sociais.

"Falei que não queria mais arrumar confusão aqui, mas está f***. O meu recado é para o Evaristo. Mas também, um homem que se chama Evaristo? Vai tomar no c* rapaz. Atrás de internet a gente fica muito grandão, fala o que quiser. As paradas não são desse jeito, muita gente folgada. Na cara não fala, porque leva um pau", xingou.



Influenciadora rebateu

A própria Virginia também resolveu se manifestar sobre o assunto. Ainda nesta manhã, ela publicou uma foto em que aparece chorando, além de um longo texto. "Já acordo assim... Um homem (não sei se é pai, não acompanho e não conheço da vida) querendo julgar uma mãe... com certeza não deve ter uma para estar falando uma me*** dessa", afirmou.

A influenciadora seguiu rebatendo o comentário feito por Evaristo: “Mãe é quem cria, sim. Mas em caso de abandono. Eu nunca abandonei minhas filhas, eu vivo por elas, faço tudo por elas. Eu tenho babás porque eu trabalho e gosto de trabalhar para conquistar minhas coisas sem depender de ninguém, para dar a vida que pessoas que eu amo merecem”, disse.

Na sequência, Virginia explicou o que aconteceu no momento registrado pelo vídeo. “Nesse caso específico, a Maria Alice estava fugindo porque no meu colo ela tomaria a vacina. Já me cobro tanto nesse papel de mãe, para vir comentários assim de pessoas sábias (pelo menos achei que fosse). Muito triste isso, estou realmente mal”, lamentou.



Pedido de desculpas

Depois de toda a confusão, Evaristo Costa procurou se desculpar. "Sou da paz. Não polemizem onde não existe polêmica. Poderia dizer tanto sobre criação de filhos, mas meus advogados estão de férias neste momento. Se alguém se sentiu ofendido (a), estou aqui para me desculpar", escreveu em sua página no Instagram.

