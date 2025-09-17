Alguns peões já declararam inimizades na nova edição de "A Fazenda"

A- A+

A Fazenda começou no último domingo, 14, mas já deu os primeiros sinais de brigas e discussões. Os peões confinados iniciaram a jornada no reality com uma dinâmica para agitar os ânimos e mostraram desafetos logo na primeira semana.

Após a entrada dos participantes, ocorreu uma dinâmica em que deveriam apontar dois nomes que ficariam até o final do reality e outro que seria eliminado. A brincadeira também envolvia que colegas de confinamento "rasgassem" alguns valores que seriam recebidos por outros participantes, o que causou desconforto entre eles.

Nizam e Martina

A briga entre Nizam e Martina começou antes mesmo do início do programa: os dois já discutiram durante o De Férias Com o Ex, depois de terem se envolvido romanticamente. O desafeto começou após se relacionarem com outras pessoas, quando Martina agrediu Nizam e foi expulsa do primeiro reality.

Entretanto, no segundo dia do reality rural, eles se reconciliaram e Nizam pediu desculpas.

Wallas e Yoná

Wallas também comentou com Fabiano sobre sua briga com Yoná durante a exibição do programa ao vivo, quando ele a apontou como alguém que deveria sair do jogo. Ele também a chamou de imatura e comentou: "Cobrinha! Uma pessoa nessa idade com essa maturidade."

Gabily e Yoná

Ainda sobre Yoná, Wallas conversou com Gabily sobre as atitudes da peoa. "Ela só faz no VT (cortes de vídeos de brigas entre os participantes), porque quando não está no 'ao vivo' ela fica 'pianinho'", complementou Gabily. Yoná apontou Gabily como a pessoa que deveria sair do jogo: "Já foi vista, querida, não precisa brigar pelo prêmio."

Duda Wendling e Rayane Figliuzzi

Duda Wendling foi a última peoa a compor o elenco e recebeu uma tarefa difícil, já que deveria rasgar o dinheiro de um dos participantes. Ela ficou marcada de maneira negativa por Rayane após escolhê-la: "Já virou uma inimiga para mim."



