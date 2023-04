A- A+

UMA SÉRIE DE COISAS Ali Wong e Steven Yeun tem ótimas performances em "Treta", parceria da A24 com a Netflix Série foi lançada no início de abril, misturando comédia e drama com qualidade

Um dos recentes sucessos da Netflix a entrar na lista dos mais assistidos, "Treta" pode pegar o público pela identificação de uma situação comum, principalmente nas redes sociais: a raiva crescente e desproporcional entre dois estranhos que brigam por algo pequeno, mas que acabam em uma escalada intensa de brigas e vingança.

Os protagonistas da trama são Danny, interpretado por Steven Yeun (conhecido por seu papel como Glenn em "The Walking Dead"), um empreiteiro solteiro e endividado, e Amy, vivida pela comediante de stand-up Ali Wong, uma mãe de família bem-sucedida, mas infeliz.

Enredo

A briga entre eles começa em um estacionamento de uma loja e logo se desenrola pelas ruas de Los Angeles, com ambos descobrindo os endereços um do outro e a rivalidade aumentando cada vez mais. Apesar de todo o caos causado, os dois parecem determinados a não fazer as pazes.

A trilha sonora dos anos 1990 é bem-vinda e traduz bem o clima da série, como a música "The Reason", da banda Hoobastank, no final do episódio piloto. O sucesso de "Treta" segue a tradição de outras produções do renomado estúdio americano A24, que tem acumulado sucessos nos últimos anos e recentemente roubou a cena no Oscar 2023 com "Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo".

Elenco de primeira

Assim como o vencedor do Oscar, o elenco de "Treta" é majoritariamente formado por descendentes de asiáticos, com destaque para as atuações de Ali Wong e Steven Yeun. A dupla de protagonistas é o carro-chefe de "Treta". Ambos brilham em cenas compartilhadas e individuais, sendo um complemento interessante entre o drama e a comédia.

Enquanto Wong traz sua habilidade natural na comédia, com nuances de drama conforme exigido pelo roteiro, Yeun mostra o oposto, com uma cena emocionalmente impactante na igreja, sendo um dos pontos altos da série.

Com a combinação do talento da dupla e a parceria entre A24 e Netflix, que são referências na indústria de streaming e cinematográfica, "Treta" se torna uma série bastante original que parte de temas comuns, mas reflexivos.

Em 10 episódios curtos, "Treta" tem suspense e surpresas a cada episódio. Com uma trilha sonora nostálgica dos anos 1990, a série é uma vitrine de performances dignas de prêmios Emmy, uma aula de originalidade e escrita criativa.

*Fernando Martins é jornalista e grande entusiasta de produções televisivas. Criador do Uma Série de Coisas, escreve semanalmente neste espaço. Instagram: @umaseriedecoisas.

*A Folha de Pernambuco não se responsabiliza pelo conteúdo das colunas.

