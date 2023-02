A- A+

BBB 23 Aliança? Domitila faz proposta de jogo para integrante do grupo oposto Em conversa com Mc Guimê, pernambucana debateu os futuros paredões

Com a proximidade da Prova do Líder, nesta quinta-feira (9), os brothers seguem "abrindo o jogo" de possíveis indicações e proteções dentro da casa. Não foi diferente com a pernambucana Domitila Barros. Após resultado do Big Fone, a miss fez uma proposta para MC Guimê, que é integrante do grupo oposto.

"Eu vou tentar no meu grupo lhe safar. E, e se você puder me safar do seu... gratiluz!" , propõe Domitila, que escuta de Guimê: "Isto está fechado entre nós".

Sobre o futuro na casa, ela ainda adianta que "a meio prazo, eu acredito que tem o Paredão de agora... Depois desses dois Paredões, é necessário ainda ter números de seis", completa durante a conversa.

