Aliança recebe Encontro de Cavalo Marinho da Mata Norte, neste sábado (23)

A- A+

O período de final de ano é marcado pelas Terreiradas de Cavalo Marinho, folguedo natalino tradicional em Pernambuco. Uma dessas celebrações ocorre neste sábado (23), com concentração às 15h, na sede do Cavalo Marinho Boi Pintado, localizada em Chã do Esconso, no município de Aliança.

Batizado de Estrelas do Natal - IV Encontro de Cavalo Marinho da Mata Norte, o evento conta com apoio da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) e da Prefeitura de Aliança. Começa às 20h o encontro entre o Boi Pintado e o Boi Tira-Teima de Glória do Goitá, do mestre Zé de Bibi.



Anfitrião da festa, o Boi Pintado comemora 30 anos de existência em 2023. Foi fundado em 18 de novembro de 1993, pelo Mestre Grimário, e ganhou o título de Patrimônio Vivo de Pernambuco no ano passado.

Veja também

rio de janeiro Beyoncé em Salvador faz Eduardo Paes sentir 'inveja boa'; relembre visitas da cantora ao Rio