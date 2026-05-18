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Famosos Alice Braga fala sobre a nova namorada e analisa relação com a ex Conhecida pela discrição em relação à vida pessoal, a atriz surpreendeu ao abordar sentimentos, transformações afetivas e a maneira como enxerga o amor atualmente

A atriz Alice Braga falou abertamente sobre sua vida amorosa, carreira e questões pessoais durante uma entrevista concedida ao jornal O Globo. Aos 43 anos, a artista comentou a atual relação com Renata Brandão, produtora de Ainda Estou Aqui e CEO da Conspiração, e também relembrou com carinho o relacionamento vivido com a atriz Bianca Comparato, com quem esteve por cerca de seis anos.

Conhecida pela discrição em relação à vida pessoal, Alice surpreendeu ao abordar sentimentos, transformações afetivas e a maneira como enxerga o amor atualmente. A atriz definiu a fase atual como "maravilhosa" e afirmou que o afeto não desaparece após o fim de uma relação. "O amor não acaba, se transforma", declarou.

Durante a conversa, Alice Braga comentou sobre o namoro com Renata Brandão e revelou estar vivendo uma fase de tranquilidade e conexão. Segundo ela, o relacionamento surgiu naturalmente e trouxe novas experiências para sua rotina.

"Quando me apaixonei pela Renata, foi um novo amor, uma nova história. Ela é uma pessoa muito legal, está no mesmo meio que eu, temos muitos amigos em comum. Estou num momento maravilhoso", afirmou.

A atriz também fez questão de mencionar o respeito e o carinho que ainda sente pela ex-companheira, Bianca Comparato. Ao refletir sobre os diferentes ciclos da vida afetiva, Alice destacou que algumas relações permanecem importantes mesmo após o término.

"Também tinha muito frescor com a Bianca, uma mulher superimportante na minha vida. O amor não acaba, se transforma", disse.

Saúde mental, ansiedade e autocobrança

Além da vida amorosa, Alice Braga também falou sobre um período delicado que enfrentou nos últimos anos. A atriz revelou ter vivido crises de ansiedade provocadas por excesso de autocobrança e insegurança profissional.

Segundo ela, a pressão constante por desempenho acabou afetando sua autoestima. "Nada nunca era suficiente", contou ao lembrar da fase em que questionava as próprias escolhas e capacidade como atriz.

Alice afirmou que conseguiu atravessar o momento sem o uso de medicação, encontrando apoio principalmente na terapia e na espiritualidade ligada ao candomblé, religião que segue há duas décadas.

"Consegui voltar a respirar por meio da terapia e do candomblé. Foi um período difícil, mas transformador", revelou.

Carreira internacional e sucesso na Netflix

Com uma trajetória consolidada dentro e fora do Brasil, Alice Braga também comentou o sucesso da série Homem em Chamas, da Netflix. A produção, parcialmente gravada no Rio de Janeiro, alcançou o topo do streaming em 56 países poucos dias após a estreia.

Na trama, a atriz interpreta Valéria Melo, uma motorista profissional. Alice revelou que a personagem originalmente havia sido escrita para um homem, mas pediu para fazer testes e acabou conquistando o papel.

"Fiz questão de trazer a força das mães solo do Brasil", afirmou

Ela ainda destacou a importância do público brasileiro para o mercado audiovisual internacional. "Nós, brasileiros, somos um mercado muito importante como consumidores de entretenimento", analisou.

Sonia Braga, maternidade e novelas brasileiras

Durante a entrevista, Alice Braga também falou sobre a admiração que sente pela tia, a atriz Sonia Braga. Para ela, a veterana abriu caminhos importantes para artistas latino-americanas nos Estados Unidos muito antes da atual geração de brasileiros ganhar espaço em Hollywood.

"Minha tia é uma honra nacional", declarou.

Questionada sobre maternidade, Alice disse que ainda não sabe se deseja ter filhos, mas não descarta a possibilidade no futuro. "Não preciso ser mãe biológica", comentou.

A artista também revelou vontade de voltar à dramaturgia brasileira e afirmou estar aberta a convites para novelas e séries nacionais. Entre as produções que marcaram sua memória, citou Mulheres de Areia, eternizada por Gloria Pires.

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