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HOMENAGEM Alice Carvalho, Angélica e outros famosos prestam homenagem a Preta Gil no dia de um ano de morte Regina Casé e Gominho também fizeram posts sobre o dia

No dia de um ano de morte de Preta Gil, amigos famosos da cantora e empresária amanheceram prestando homenagens e relembrando a vida ao lado dela. Alice Carvalho, com quem Preta teve um relacionamento nos últimos ano de vida (na série documental "Meu nome é Preta", do Globoplay, Alice conta que houve "relações amorosas simultâneas” com ela e também com o cantor Kanalha), escreveu versos para lembrá-la.

"Cada parte do futuro que me toma pela mão sinto e sei que é você, não tenho mais medo da morte do amor e nem da vida porque fui profundamente amada, figura absolutamente desnudada, por alguém como você", escreveu a atriz, que conheceu Preta em 2013.

Empresária de Preta, Malu Barbosa fez um longo texto falando da experiência de luto neste um ano.

"Hoje, aos poucos, consigo deixar que as memórias da doença e do sofrimento ocupem menos espaço. Elas existiram, fazem parte da nossa história, mas já não definem quem você foi", escreveu Malu. "Tenho conseguido voltar para o que realmente importa: a sua gargalhada que contagiava todo mundo, as nossas conversas intermináveis madrugada adentro, as histórias, os planos, o seu jeito intenso de viver e de amar."

Gominho, apresentador e amigo que morou na casa de Preta durante a doença e faz parte do grupo que ela apelidou como Diamonds, contou que, um mês depois da morte da artista, uma outra melhor amiga também morreu. No vídeo, ele conta como tem passado.

"Os meus anos foram bem difíceis, tudo que passei com Preta ninguém tem ideia. Estou me curando, me sinto muito melhor. A tristeza é absurda, mas ao mesmo tempo sei que estou como ela gostaria que eu estivesse. Sei que ela está feliz com a homenagem que fiz em vida, que é ter cuidado dela. Não programei nada de foto, não fiz isso em um mês, dois meses... Minha homenagem foi feita em vida. Estou vindo falar de mim porque falar delas eu vou falar para sempre.

Angélica, que teve Preta como madrinha do casamento com Luciano Huck, postou um álbum de fotos com imagens das duas e suas famílias e amigos.

"Sinto falta da sua risada, da sua força, do seu jeito de transformar qualquer encontro em afeto. Você deixou um amor que o tempo não leva", escreveu.

Regina Casé, que conheceu Preta ainda criança, postou, no domingo, postou um vídeo do Esquenta com participação da cantora. O programa ficou no ar na TV Globo de 2011 a 2017 e tinha Preta no elenco.

"Minha Pretinha e o Esquenta sempre foram uma coisa só! Se eu tivesse que escolher alguém com a cara do Esquenta, era a Preta Gil! Ela foi chegando, foi ficando, foi ficando... Depois, ninguém deixou ela sair.

Astrid Fontenelle postou uma imagem da amiga com roupas e acessórios dourados para simbolizar a luz que ela representava em sua vida.

"Eu acredito também que você virou energia dourada. Forte, intensa … tão Luz que segue iluminando", escreveu a apresentadora.

DJ Zé Pedro, que trabalhou com Preta em diversos projetos, relembrou "um ano sem receber um áudio" da amiga.

"Hoje à noite vou tocar no lançamento da série feita em tua homenagem e mandei fazer uma roupa com você no peito, perto do coração, pra compensar tua falta do meu lado na cabine onde vivemos tantas farras, gargalhadas e alegria", escreveu ele, sobre o evento "Quanto mais Preta, melhor", promovido pela TV Globo e Globoplay para a estreia do filme documental "Preta — Eu não ando só", que será exibido depois de Tela Quente, e "Meu nome é Preta", série da plataforma de streaming". "Você será para sempre o espelho onde eu me olho pra poder nos ver."

A produtora Julia Sampaio, que participa da série "Meu nome é Preta", contou numa carta aberta a Preta Gil, que, neste um ano, ajudou na organização do acervo pessoal dela.

"Preta, você ia amar essa resenha. Tive que identificar tanta gente... Tem tantas imagens inéditas da sua infância, do começo da carreira, de quando a gente ralava muito. Tantos vídeos lindos... Passei os últimos meses mergulhada nisso", escreveu.

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