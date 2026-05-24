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HOMENAGEM Alice Caymmi transforma saudade em canto no tributo "Para Minha Tia Nana", na Caixa Cultural Recife Espetáculo, que volta a Pernambuco, revisita o legado de Nana Caymmi em quatro noites de emoção, memória e intensidade musical

A voz grave da saudade vai ecoar pelo palco da Caixa Cultural, de quarta (27) a sábado (30). Em “Para Minha Tia Nana”, Alice Caymmi mergulha na obra e na presença de Nana Caymmi para costurar um espetáculo atravessado por afeto, herança artística e reverência familiar.

As sessões acontecem sempre às 19h30, com ingressos disponibilizados a partir do meio-dia desta segunda (25), pelo site oficial da Caixa Cultural. A estreia, marcada para a quarta-feira (27), contará com interpretação em Libras e conversa aberta com a cantora após a apresentação.

Pensado inicialmente ainda em vida como um gesto de admiração à intérprete de clássicos da música brasileira, o projeto ganhou contornos ainda mais emocionais após a morte de Nana, em 2025, aos 84 anos.

O show assume agora o peso delicado de uma despedida cantada – dessas em que a ausência parece continuar respirando nas canções.

No repertório, Alice revisita músicas eternizadas pela tia, como “Resposta ao Tempo”, “Só Louco”, “Suave Veneno” e “Oração ao Tempo”, além de boleros marcantes como “Sabe de Mim” e “Se Queres Saber”. Em cena, voz e piano conduzem uma atmosfera íntima, onde tradição e reinvenção dividem o mesmo compasso.

“A cada ensaio, revisitar esse repertório é sempre um desafio. A Nana sempre cantou a dor com intensidade, e essa herança me atravessa”, afirma Alice, em release enviado à imprensa.

Definido por ela como um espetáculo “à flor da pele”, o tributo percorre as marcas deixadas por uma das intérpretes mais singulares do país e revela como essa influência segue pulsando na construção artística da sobrinha.



SERVIÇO

Alice Caymmi no show “Para Minha Tia Nana”

Quando: 27 a 30 de maio de 2026 (quarta-feira a sábado), às 19h30 | Primeira sessão com intérprete de Libras e bate-papo com a artista após o show

Onde: Caixa Cultural Recife – Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife – Recife-PE

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada para clientes Caixa e casos previstos em lei) / Vendas a partir de 25/05, ao meio-dia, no site da Caixa Cultural

Informações: (81) 3425-1905 | Site da Caixa Cultural / Instagram: @caixaculturalrecife

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