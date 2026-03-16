Alice Caymmi revisita clássico do avô e apresenta sua versão de "Modinha para Gabriela"
Cantora lança faixa que antecipa disco dedicado à obra de Dorival Caymmi, com abordagem sonora contemporânea e diálogo entre tradição familiar e experimentação
A herança artística de Dorival Caymmi permanece como um dos pilares da cultura brasileira. Décadas depois de o compositor baiano consolidar seu repertório no imaginário nacional, coube à neta, Alice Caymmi, assumir um papel singular: reinterpretar esse legado para ouvintes de outra época.
Na última sexta (13), a intérprete lançou o single “Modinha para Gabriela”, nova leitura do tema associado à novela “Gabriela”, exibida em 1975.
A gravação funciona como uma primeira amostra de “Caymmi”, álbum previsto para chegar ao público no começo de abril, composto exclusivamente por composições do patriarca da família.
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Em vez de apostar numa recriação conservadora, a artista escolhe caminhos sonoros atuais. A gravação incorpora a cadência do reggae, do dub, em camadas eletrônicas e construção instrumental que aproxima tradição familiar e linguagem contemporânea. A essência da criação permanece reconhecível, mas inserida em outra paisagem estética.
“Essa conexão é fundamental. A obra do meu avô é eterna, mas não estava sendo eternizada. Os puristas acham que as músicas de Caymmi são intocáveis. Não é verdade. Eu trouxe um olhar jovem, atual, que dialoga com o público jovem. O meu avô sempre foi conectado com o que acontecia ao redor dele”, afirma Alice.
A faixa conta com direção musical de Iuri Rio Branco, do selo Daluz Música. O trabalho em parceria reforça a proposta de experimentar novas texturas sonoras sem perder o vínculo com matrizes da canção brasileira.
No repertório do futuro álbum aparecem ainda recriações de títulos conhecidos do compositor, como “Maracangalha” e “Dois de Fevereiro”.
A proposta de “Caymmi” consiste em reposicionar esse acervo dentro de outra sensibilidade artística, onde se conectam linhagem familiar, transformação estética e permanência cultural.
“Modinha para Gabriela” mantém o clima sensual e contemplativo associado à composição, ao mesmo tempo em que desloca a canção para para outra atmosfera rítmica e simbólica, com recursos eletrônicos ampliando o seu ambiente sonoro, estabelecendo diálogo entre passado e presente.
“'Gabriela' remete à minha visão de mundo. Sou mutante e não abro mão disso. Não é à toa que escolhi essa música como single. A personagem que Jorge Amado construiu e que meu avô cantou tem uma sensualidade natural, uma ligação com a natureza selvagem. Sempre fui uma mulher in natura, sempre coloquei meu corpo no mundo e no espaço. Faço questão da liberdade. Gabriela é parte da natureza – e não algo que você pode ter ou controlar. Ela não pode ser contida nem guardada”, define a cantora.
Responsável pela produção, Iuri Rio Branco explica a escolha estética que direcionou a faixa.
“Em Modinha para Gabriela, eu pensei um pouco e cheguei à conclusão de que tinha que ser um reggae. Tem tudo a ver. É Brasil, é popular, é fresh e impactante. O reggae tem esse poder, essa tradição de trazer frescor aos temas já existentes – e não foi diferente com esta canção”, afirma.
* Com informações da assessoria