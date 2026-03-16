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RELEITURA Alice Caymmi revisita clássico do avô e apresenta sua versão de "Modinha para Gabriela" Cantora lança faixa que antecipa disco dedicado à obra de Dorival Caymmi, com abordagem sonora contemporânea e diálogo entre tradição familiar e experimentação

A herança artística de Dorival Caymmi permanece como um dos pilares da cultura brasileira. Décadas depois de o compositor baiano consolidar seu repertório no imaginário nacional, coube à neta, Alice Caymmi, assumir um papel singular: reinterpretar esse legado para ouvintes de outra época.

Na última sexta (13), a intérprete lançou o single “Modinha para Gabriela”, nova leitura do tema associado à novela “Gabriela”, exibida em 1975.

A gravação funciona como uma primeira amostra de “Caymmi”, álbum previsto para chegar ao público no começo de abril, composto exclusivamente por composições do patriarca da família.

Em vez de apostar numa recriação conservadora, a artista escolhe caminhos sonoros atuais. A gravação incorpora a cadência do reggae, do dub, em camadas eletrônicas e construção instrumental que aproxima tradição familiar e linguagem contemporânea. A essência da criação permanece reconhecível, mas inserida em outra paisagem estética.

“Essa conexão é fundamental. A obra do meu avô é eterna, mas não estava sendo eternizada. Os puristas acham que as músicas de Caymmi são intocáveis. Não é verdade. Eu trouxe um olhar jovem, atual, que dialoga com o público jovem. O meu avô sempre foi conectado com o que acontecia ao redor dele”, afirma Alice.

A faixa conta com direção musical de Iuri Rio Branco, do selo Daluz Música. O trabalho em parceria reforça a proposta de experimentar novas texturas sonoras sem perder o vínculo com matrizes da canção brasileira.

No repertório do futuro álbum aparecem ainda recriações de títulos conhecidos do compositor, como “Maracangalha” e “Dois de Fevereiro”.

A proposta de “Caymmi” consiste em reposicionar esse acervo dentro de outra sensibilidade artística, onde se conectam linhagem familiar, transformação estética e permanência cultural.

“Modinha para Gabriela” mantém o clima sensual e contemplativo associado à composição, ao mesmo tempo em que desloca a canção para para outra atmosfera rítmica e simbólica, com recursos eletrônicos ampliando o seu ambiente sonoro, estabelecendo diálogo entre passado e presente.

“'Gabriela' remete à minha visão de mundo. Sou mutante e não abro mão disso. Não é à toa que escolhi essa música como single. A personagem que Jorge Amado construiu e que meu avô cantou tem uma sensualidade natural, uma ligação com a natureza selvagem. Sempre fui uma mulher in natura, sempre coloquei meu corpo no mundo e no espaço. Faço questão da liberdade. Gabriela é parte da natureza – e não algo que você pode ter ou controlar. Ela não pode ser contida nem guardada”, define a cantora.

Responsável pela produção, Iuri Rio Branco explica a escolha estética que direcionou a faixa.

“Em Modinha para Gabriela, eu pensei um pouco e cheguei à conclusão de que tinha que ser um reggae. Tem tudo a ver. É Brasil, é popular, é fresh e impactante. O reggae tem esse poder, essa tradição de trazer frescor aos temas já existentes – e não foi diferente com esta canção”, afirma.

* Com informações da assessoria



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