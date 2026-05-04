A- A+

HOMENAGEM Alice Caymmi volta a Pernambuco com tributo à tia Nana em temporada na Caixa Cultural Recife Espetáculo reúne clássicos do repertório da cantora e ganha novo significado após a morte da homenageada

A Caixa Cultural Recife recebe, de 27 a 30 de maio, o espetáculo “Para Minha Tia Nana”, em que Alice Caymmi presta homenagem à tia Nana Caymmi, referência da música nacional.

As apresentações começam sempre às 19h30, e os ingressos passam a ser comercializados no dia 25, pela plataforma da Caixa Cultural. A sessão de abertura, na quarta-feira (27), contará com interpretação em Libras e uma conversa da artista com o público.

Concebido inicialmente como um gesto de reconhecimento ainda em vida, o projeto foi ressignificado após a morte de Nana, em 2025, aos 84 anos.

A montagem destaca vínculos afetivos, artísticos e familiares que atravessam gerações de um dos sobrenomes mais emblemáticos da canção brasileira.

No ano passado, Alice trouxe o show para Olinda, com apresentação na Casa Estação da Luz.

No palco, Alice revisita obras marcadas na trajetória da tia, entre elas “Resposta ao Tempo”, “Só Louco”, “Suave Veneno” e “Oração ao Tempo”, além dos boleros “Sabe de Mim” e “Se Queres Saber”.

Com acompanhamento de piano, os arranjos preservam a carga dramática das composições, ao mesmo tempo em que incorporam a assinatura estética da intérprete, estabelecendo diálogo entre tradição e contemporaneidade.

“A cada ensaio, revisitar esse repertório é sempre um desafio. A Nana sempre cantou a dor com intensidade, e essa herança me atravessa”, afirma Alice Caymmi.

Segundo a artista, o espetáculo é uma homenagem “à flor da pele” e evidencia a permanência do legado da cantora. Ela também ressalta que a influência da tia em sua formação é “incontornável” e se manifesta ao longo de toda a apresentação.

Nascida no Rio de Janeiro, em 1990, Alice integra uma linhagem consagrada da Música Popular Brasileira. Neta de Dorival Caymmi e filha de Danilo Caymmi, construiu identidade própria ao transitar por diferentes sonoridades, da MPB ao pop e à música eletrônica.

Embora tenha iniciado o contato com a música ainda jovem – inclusive participando de trabalhos da própria Nana, aos 12 anos –, sua carreira profissional começou em 2012, com o lançamento do primeiro disco autoral. Desde então, vem consolidando uma discografia reconhecida pela crítica especializada.

SERVIÇO

Alice Caymmi no show "Para Minha Tia Nana"

Quando: 27 a 30 de maio de 2026 (quarta-feira a sábado), às 19h30

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife - Recife-PE

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada para clientes Caixa e casos previstos em lei)

Informações: (81) 3425-1905 / Site da Caixa Cultural / @caixaculturalrecife

*Com informações da assessoria

Veja também