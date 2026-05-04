Alice Caymmi volta a Pernambuco com tributo à tia Nana em temporada na Caixa Cultural Recife
Espetáculo reúne clássicos do repertório da cantora e ganha novo significado após a morte da homenageada
A Caixa Cultural Recife recebe, de 27 a 30 de maio, o espetáculo “Para Minha Tia Nana”, em que Alice Caymmi presta homenagem à tia Nana Caymmi, referência da música nacional.
As apresentações começam sempre às 19h30, e os ingressos passam a ser comercializados no dia 25, pela plataforma da Caixa Cultural. A sessão de abertura, na quarta-feira (27), contará com interpretação em Libras e uma conversa da artista com o público.
Concebido inicialmente como um gesto de reconhecimento ainda em vida, o projeto foi ressignificado após a morte de Nana, em 2025, aos 84 anos.
A montagem destaca vínculos afetivos, artísticos e familiares que atravessam gerações de um dos sobrenomes mais emblemáticos da canção brasileira.
No ano passado, Alice trouxe o show para Olinda, com apresentação na Casa Estação da Luz.
Leia também
• Cantora Alice Caymmi lança álbum em homenagem ao avô
• Alice Caymmi revisita clássico do avô e apresenta sua versão de "Modinha para Gabriela"
• Alice Caymmi reverencia a tia Nana em show na Casa Estação da Luz, neste sábado (9)
No palco, Alice revisita obras marcadas na trajetória da tia, entre elas “Resposta ao Tempo”, “Só Louco”, “Suave Veneno” e “Oração ao Tempo”, além dos boleros “Sabe de Mim” e “Se Queres Saber”.
Com acompanhamento de piano, os arranjos preservam a carga dramática das composições, ao mesmo tempo em que incorporam a assinatura estética da intérprete, estabelecendo diálogo entre tradição e contemporaneidade.
“A cada ensaio, revisitar esse repertório é sempre um desafio. A Nana sempre cantou a dor com intensidade, e essa herança me atravessa”, afirma Alice Caymmi.
Segundo a artista, o espetáculo é uma homenagem “à flor da pele” e evidencia a permanência do legado da cantora. Ela também ressalta que a influência da tia em sua formação é “incontornável” e se manifesta ao longo de toda a apresentação.
Nascida no Rio de Janeiro, em 1990, Alice integra uma linhagem consagrada da Música Popular Brasileira. Neta de Dorival Caymmi e filha de Danilo Caymmi, construiu identidade própria ao transitar por diferentes sonoridades, da MPB ao pop e à música eletrônica.
Embora tenha iniciado o contato com a música ainda jovem – inclusive participando de trabalhos da própria Nana, aos 12 anos –, sua carreira profissional começou em 2012, com o lançamento do primeiro disco autoral. Desde então, vem consolidando uma discografia reconhecida pela crítica especializada.
SERVIÇO
Alice Caymmi no show "Para Minha Tia Nana"
Quando: 27 a 30 de maio de 2026 (quarta-feira a sábado), às 19h30
Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife - Recife-PE
Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada para clientes Caixa e casos previstos em lei)
Informações: (81) 3425-1905 / Site da Caixa Cultural / @caixaculturalrecife
*Com informações da assessoria