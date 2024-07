A- A+

CELEBRIDADES Alice Wegmann desabafa sobre paixões e desafios da carreira artística: ''Já me decepcionei'' A atriz respondeu perguntas feitas pelos seus seguidores no Instagram

Alice Wegmann relatou as experiências e os desafios que enfrenta diariamente trabalhando como atriz. Ela abriu uma caixinha de perguntas para interagir com os seus seguidores no Instagram e contou que se sente grata e privilegiada por tudo que alcançou como artista, mas ressaltou as dificuldades enfrentadas em sua carreira.

"Já vi cinco pessoas de áreas diferentes chorando em um mesmo set por falta de organização, já tive meu coração batendo a 32 bpm (batimentos por minuto) e tomei duas doses de atropina (adrenalina) para reanimar. Já questionei muito as horas de trabalho excessivas do audiovisual, já me decepcionei... nada é constante. Mas até onde eu puder, vou viver essa paixão", pontuou.

Apesar da associação feita pela atriz, atropina e adrenalina são medicamentos diferentes. A droga utilizada por Alice Wegmann geralmente é utilizada para tratar arritmias, enquanto adrenalina é injetada para aumentar os batimentos cardíacos.

A artista ficou conhecida por sua participação em Malhação. Atualmente, ela interpreta Raíssa em Rensga Hits!, musical renovado para a segunda temporada, disponível na Globoplay.

Veja também

CELEBRIDADES Chay Suede faz piada nas redes com o próprio nome