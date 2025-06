A- A+

NOVELA Alice Wegmann fala sobre a Solange de Vale tudo e diz: "Gostaria de tomar um café com Lídia Brondi" Em entrevista ao videocast do Globo, ''Conversa vai, conversa vem'', atriz define personagem como 'posicionada' e elogia sua antecessora no papel: 'Carisma inacreditável, iluminava a tela'

Alice Wegmann gostaria de tomar um café com Lídia Brondi. Foi o que ela revelou durante participação no ' Conversa vai, conversa vem', videocast do Jornal O Globo, no ar no Youtube.

Em entrevista à jornalista Maria Fortuna, a atriz de 29 anos e 18 de carreira, falou sobre as duas versões de Solange Duprat de "Valeu tudo": a que ela encarna agora, em 2025; e a interpretada pela veterana, na novela original de 1988.

Poderia ser forçado, mas o bordão “chérie” caiu bem na sua boca. Isso é carisma?

Lídia Brondi, uma atriz maravilhosa que deu vida brilhantemente à Solange, tinha um carisma inacreditável, amor. Talvez eu tenha trazido mais de humor, mas aquela mulher era inacreditável, iluminava a tela. Tentei honrar o que foi feito por ela. O bordão, o jeito de se vestir e de se comportar permaneceram. Ela já era uma mulher moderna, e essas coisas que não se desfizeram com o tempo.

Você chegou a procurá-la? Assistiu às cenas dela?

Confesso que fiquei meio assim... Hoje em dia, ela é psicóloga, trabalha em São Paulo. Não sabia se eu ia ser invasiva ou não. Porque tem lugares que as pessoas não gostam de tocar. Esbarro com o Cassinho (Cassio Gabus Mendes, ator e companheiro de Lídia), de vez em quando, no Projac. Tenho muita vontade de esbarrar e falar: 'Será que a gente toma um café?". Gostaria de fazer esse convite mesmo. Acho que ela deve ser super agradável de conversar. Adoraria ouvir as histórias de antigamente, de como foi para ela gravar essa novela. Mas não quero ser invasiva. Não sei o quanto ela quer olhar pra trás e lembrar dessa história.

Até porque, ela seguiu outro caminho...

E lindamente. Acredito muito no acaso. E nas coisas da vida. Nessas coincidências. Então, torço para um dia a gente dar uma esbarradinha. E fica aqui todo o meu carinho, minha admiração e minha vontade de conhecê-la.

Solange é "resistência". Expressa opiniões políticas alinhadas à esquerda. Seria e voz da autora Manuela Dias?

Nunca falamos sobre isso. Solange é a voz de muita gente, a voz de um tempo, é posicionada. Vejo jovens se posicionando como ela. Ter sido black block, o ímpeto de "o mundo não tá legal, é preciso fazer algo"... É firme nas escolha e valores. Olha Odete com respeito porque trabalha com gente e não chega julgando. Mas quando a vê sendo preconceituosa e destratando pessoas, é: "Opa, peraí, essa madame não vai se criar aqui, não. Não é porque é bilionária que vai passar por cima de todos". Esse o mundo que a Solange acredita, e ela fala isso com clareza.

