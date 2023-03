A- A+

show Alicia Keys no Brasil: venda para shows no Rio e São Paulo é iniciada Quinze vezes ganhadora do Grammy, a cantora fará duas apresentações no país, nos dias 3 e 5 de maio, iniciando sua etapa da turnê mundial na América Latina

A venda dos ingressos para os shows de Alicia Keys no Brasil começou a ser feita nesta quinta-feira (23). A cantora americana de 42 anos fará apresentações na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro, e no Allianz Parque, em São Paulo, nos dias 3 e 5 de maio, respectivamente. Na sequência, a turnê Alicia + Keys World Tour passará por Buenos Aires, Santiago, Bogotá, Monterrey, Cidade do México e Guadalajara.

Os ingressos, que podem ser adquiridos em até 5x sem juros por clientes Cartão BRB e 3x sem juros para os demais cartões, estarão disponíveis online (www.eventim.com.br) e nas bilheterias oficiais (sem taxa de serviço).

Com ingressos esgotados, Alicia iniciou a turnê mundial em junho de 2022 e, em agosto, lançou "Keys II", edição repaginada de seu oitavo álbum de estúdio, divulgado em 2021.

A etapa na América Latina ocorre após passagem por países na Europa e na América do Norte em 2022, contando com novos cenários, iluminação e figurinos personalizados.

Desde seu álbum de estreia "Songs in a minor", lançado em em 2001, Alicia — 15 vezes ganhadora do Grammy — já vendeu mais de 65 milhões de discos.

Suas músicas mais recentes aparecem na série documental do YouTube, intitulada "Noted: Alicia Keys The Untold Stories".

Os preços dos ingressos para o show no Rio vão de R$ 450 a R$ 920. O valor para pessoas com deficiência é fixado em R$ 380, com espaço reservado no setor Cadeirante Nível 1. Há opções ainda para pacotes VIP com valores que variam entre R$ 1.567,50 a R$ 5.045,00.

Em São Paulo, as entradas comuns vão de R$ 550 a R$ 980, e as dos pacotes VIP variam entre R$ 1.667,50 e R$ 5.105,00.

Os bilhetes podem ser comprados pelo site da Eventim, mediante taxa de serviço, ou pelas bilheterias oficiais.

Confira os valores das inteiras por cada setor para o show no Rio de Janeiro:

Cadeira Diamante: R$ 920

Cadeira VIP: R$ 880

Cadeira Silver: R$ 720

Cadeira Nível 1: R$ 760

Cadeira Nível 3: R$ 450

Camarote: R$ 880

Cadeirante Nível 1: R$ 380

Outros detalhes sobre o show no Rio:

Data: 3 de maio de 2023

Abertura dos portões: 17h

Horário: 21h

Local: Jeunesse Arena (Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401, Barra da Tijuca)

Bilheteria: Estádio Nilton Santos — Engenhão (Bilheteria Norte — Rua das Oficinas, s/n — Engenho de Dentro)

Funcionamento da bilheteria: terça-feira a sábado das 10h às 17h

Observação: não tem funcionamento em feriados, dias de jogos ou em dias de eventos de outras empresas.

No dia do evento (3 de maio), a bilheteria oficial é onde ocorrerá o evento: Jeunesse Arena

Confira os valores das inteiras por cada setor para o show em São Paulo:

Cadeira Diamante: R$ 980

Cadeira VIP: R$ 880

Cadeira Gold: R$ 780

Cadeira Inferior: R$ 720

Cadeira Superior: R$ 550

Deck: R$ 890

Outros detalhes sobre o show em São Paulo:

Data: 5 de Maio de 2023

Abertura dos portões: 16h

Horário: 21h

Local: Allianz Parque (Av. Francisco Matarazzo, 1705 — Água Branca)

Bilheteria em 23 de março: Estádio do Pacaembu (Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho — Praça Charles Miller – Pacaembu - São Paulo/ SP)

Bilheteria a partir de 24 de março: Bilheteria A no Allianz Parque (Rua Palestra Itália, 200 — Água Branca) / Funcionamento: terça a sábado das 10h às 17h.

Observação: não tem funcionamento em feriados, dias de jogos ou em dias de eventos de outras empresas.

