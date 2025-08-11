A- A+

STREAMING "Alien: Earth" e "A mulher da casa abandonada": as estreias no streaming na semana de 10/8 a 16/8 'Homens sem lei', sobre o grupo de extermínio Scuderie Le Cocq, também está na lista

Mais de 45 anos e oito filmes derivados de “Alien: o oitavo passageiro”, o streaming lança uma obra inspirada no universo de ficção científica criado por Ridley Scott em 1979. É “Alien: Earth”, série de oito episódios que estreia na terça-feira, no Disney+. O showrunner é o experiente Noah Hawley, que adaptou a história do filme “Fargo”, dos irmãos Joel e Ethan Coen, para a TV.

Alien: Earth (Disney+, a partir de 12/08)

A série se passa no ano de 2120, ou seja, dois anos antes dos eventos do primeiro filme. A nave Maginot está quase chegando à Terra e, acidentalmente, cai no meio de uma metrópole densamente povoada. A equipe de resgate, então, busca por sobreviventes e encontra formas de vida predatórias apavorantes. A luta pela sobrevivência acaba influenciando todo o destino do planeta.

Sobre a criação dos xenomorfos, a espécie alienígena de "Alien", Hawley adiantou ao site Dealine. “ Foi realmente divertido me envolver de verdade com a criatura, trazer algumas das minhas próprias ideias para o design, sem mexer na silhueta deles, porque isso é sagrado”.

A Mulher da Casa Abandonada (Prime Video, a partir de 15/08)

O podcast do jornalista Chico Felitti virou uma série documental com direção de Kátia Lund. Nos episódios, há uma entrevista inédita de Hilda Rosa dos Santos, trabalhadora doméstica que acusa Margarida Bonetti, “a mulher da casa abandonada”, de mantê-la em condições análogas à escravidão nos EUA nos anos 2000.

Na lama (Netflix, a partir de 14/08)

Presas pela primeira vez, um grupo de cinco mulheres argentinas enfrenta uma situação extrema na cadeia que as une de forma irremediável. Juntas, passam a se adaptar a uma rotina privada de liberdade, encarando, principalmente, a ameaça dos grupos que dominam o dia a dia das celas.

Butterfly (Prime Video, a partir de 15/08)

David Jung (o ator sul-coreano Daniel Dae Kim, da série “The good doctor”) é um ex-agente da CIA radicado na Coreia do Sul que se vê envolvido numa situação de extremo perigo. O problema? Ele virou alvo da sociopata Rebecca (Reina Hardesty, de “Flash”), uma agente sociopata da Caddis, organização que está atrás dele.

Homens sem lei (A&E, a partir de 14/08)

Primeiro grupo de extermínio notoriamente conhecido no Brasil, a Scuderie Le Cocq, fundada no Rio nos anos 1960, é tema desta série com cinco episódios semanais, sempre às 22h50. Entre os entrevistados, nomes da imprensa que reportaram sobre a organização, como o novelista Aguinaldo Silva, repórter policial do GLOBO no passado.

