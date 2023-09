A- A+

dieta "Alimentação viva": conheça o movimento ecológico que fez Gaby Amarantos perder 14 quilos em poucos Dieta prioriza as sementes, sucos e alimentos fermentados

A cantora Gaby Amarantos compartilhou pelas suas redes sociais que emagreceu 14 quilos em “uns dias”. A artista, de 45 anos, posou para fotos sensuais na beira da piscina para falar um pouco sobre a adoção do novo hábito. Segundo ela, a dieta que ela fez cama “biogênica”.

"Tirei uns dias pra cuidar da saúde e já emagreci 14k num mergulho na alimentação biogênica. Quem diria que fazer 'a xuca' me faria tão bem, sim, eu tenho feito enemas, bebido muito suco vivo, comida viva, trilha, caminhadas e me sentido leve e mais conectada comigo e com a natureza", disse.

O que é a dieta biogênica

O que Gaby chama de “comida viva” é a definição da dieta. Para especialistas, este tipo de vida vai muito além da forma como você se alimenta, mas também um estilo de vida que preza mais pela necessidade de alimentação do que pelo simples prazer ou vontade.

A precursora de todo esse movimento ecologico é Ann Wigmore, que escreveu vários livros sobre o assunto na década de 80 e ficou conhecida ao popularizar o 'Estilo de vida da Alimentação Viva'. Segundo Wigmore, as sementes quando germinadas produzem grande quantidades de enzimas digestivas que facilitam o processo digestivo de todos os alimentos, além de potencializarem a energia vital em seu interior. Também os sucos e os alimentos fermentados são fontes de enzimas digestivas e carregados de energia vital.

Entre os alimentos ingeridos neste grupo, destacam-se sementes de girassol, amêndoas, castanhas de caju, nozes, brotos, sementes germinadas, frutas e hortaliças cruas, excluindo as opções processadas. Atividades físicas e práticas de respiração também fazem parte do processo biogênico.

Prato que a cantora Gaby Amarantos come durante dieta biogênica (Foto: Reprodução/ Instagram)

Classificação dos alimentos biogênicos

Biogênicos (que favorecem a geração da vida): sementes germinadas e brotos.

Bioativos (ativam a vida, por ainda manterem a vitalidade): frutas, legumes, verduras frescas e cruas.

Bioestáticos (mantém a vida): alimentos cozidos, congelados e refinados.

Biocídicos (consomem a vida): alimentos com produtos químicos ou radiações, conservantes e aromatizantes.

Enemas

Na publicação, a cantora afirma que está fazendo “enemas” também, que nada mais é do que uma profunda lavagem intestinal para desintoxicação, que permite a eliminação de sintomas relacionados ao mau funcionamento intestinal e pode ajudar em casos de obesidade e no processo de perda de peso. Entretanto, especialistas afirmam que não são todas as pessoas que podem fazer um enema, deve ter acompanhamento médico profissional e não deve ser feito mais de uma vez por semana.

