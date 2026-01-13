Ter, 13 de Janeiro

Big Brother Brasil

Aline Campos conversa com Ana Paula Renault sobre comentário machista feito há 10 anos

Dançarina diz que crítica feita anos atrás sobre sua aparência causou abalo emocional; jornalista reconhece erro e afirma ter mudado de postura

Aline Campos conversa com Ana Paula Renault sobre comentário machista - Foto: Reprodução/Globo

Aline Campos tornou público um desconforto antigo envolvendo Ana Paula Renault, ambas participantes do BBB 26. 

A dançarina contou que a situação ocorreu há cerca de dez anos, quando as duas trabalhavam no Multishow, e que a lembrança ainda carrega um peso emocional significativo.

Segundo Aline, embora não tivesse proximidade com a jornalista, um comentário feito por ela em rede nacional sobre sua vestimenta foi determinante para o mal-estar. 

"Sabia quem você era, a gente nunca tinha trocado ideia uma com a outra, mas você falou uma coisa sobre o meu look que me abalou muito na época”, disse Aline.

Na época, a artista se sentiu profundamente ofendida por uma associação considerada depreciativa e afirmou que a fala a marcou por reforçar estigmas que sempre enfrentou por atuar como dançarina.

"Era um look com uma blusa transparente com sutiã por baixo. Enfim, não importa qual era o look. Você falou alguma coisa assim: 'ela se veste, parece uma acompanhante de luxo'. Isso me ofendeu muito”, confessou Aline

Durante a conversa, Ana Paula reconheceu que a colocação foi inadequada e admitiu o caráter machista da observação. 

A ex-BBB afirmou que houve amadurecimento desde então e que hoje tem uma visão completamente diferente sobre liberdade de expressão e autonomia feminina.

Aline explicou que, por conta desse episódio, criou a percepção de que era alvo de rejeição pessoal, o que ajudou a justificar atitudes posteriores, como o uso de um emoji de cobra em referência à jornalista. 

Renault rebateu a ideia de antipatia, ressaltando que críticas a um figurino não deveriam jamais se transformar em rótulos ou julgamentos morais.

"Não, uma coisa é falar do seu look. Eu tenho todo o direito de achar feio, cafona. Só que eu não posso te rotular, isso está muito errado e chega a ser criminoso", explicou Ana Paula.

Ao final, Ana Paula voltou a assumir a responsabilidade pelo erro, classificando a fala como inaceitável e reafirmando seu compromisso atual com pautas feministas e o direito de as mulheres se vestirem como quiserem.

"Realmente eu errei, foi péssimo, te rotulei, isso é completamente machista. Hoje em dia, sou a favor se a mulher quiser andar de topless.”
 

