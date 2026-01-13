A- A+

Big Brother Brasil Aline Campos conversa com Ana Paula Renault sobre comentário machista feito há 10 anos Dançarina diz que crítica feita anos atrás sobre sua aparência causou abalo emocional; jornalista reconhece erro e afirma ter mudado de postura

Aline Campos tornou público um desconforto antigo envolvendo Ana Paula Renault, ambas participantes do BBB 26.

A dançarina contou que a situação ocorreu há cerca de dez anos, quando as duas trabalhavam no Multishow, e que a lembrança ainda carrega um peso emocional significativo.

Segundo Aline, embora não tivesse proximidade com a jornalista, um comentário feito por ela em rede nacional sobre sua vestimenta foi determinante para o mal-estar.

"Sabia quem você era, a gente nunca tinha trocado ideia uma com a outra, mas você falou uma coisa sobre o meu look que me abalou muito na época”, disse Aline.

Na época, a artista se sentiu profundamente ofendida por uma associação considerada depreciativa e afirmou que a fala a marcou por reforçar estigmas que sempre enfrentou por atuar como dançarina.

"Era um look com uma blusa transparente com sutiã por baixo. Enfim, não importa qual era o look. Você falou alguma coisa assim: 'ela se veste, parece uma acompanhante de luxo'. Isso me ofendeu muito”, confessou Aline

Durante a conversa, Ana Paula reconheceu que a colocação foi inadequada e admitiu o caráter machista da observação.

A ex-BBB afirmou que houve amadurecimento desde então e que hoje tem uma visão completamente diferente sobre liberdade de expressão e autonomia feminina.

Aline explicou que, por conta desse episódio, criou a percepção de que era alvo de rejeição pessoal, o que ajudou a justificar atitudes posteriores, como o uso de um emoji de cobra em referência à jornalista.

Renault rebateu a ideia de antipatia, ressaltando que críticas a um figurino não deveriam jamais se transformar em rótulos ou julgamentos morais.

"Não, uma coisa é falar do seu look. Eu tenho todo o direito de achar feio, cafona. Só que eu não posso te rotular, isso está muito errado e chega a ser criminoso", explicou Ana Paula.

Ao final, Ana Paula voltou a assumir a responsabilidade pelo erro, classificando a fala como inaceitável e reafirmando seu compromisso atual com pautas feministas e o direito de as mulheres se vestirem como quiserem.

"Realmente eu errei, foi péssimo, te rotulei, isso é completamente machista. Hoje em dia, sou a favor se a mulher quiser andar de topless.”



