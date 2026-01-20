A- A+

PAREDÃO Aline Campos é a primeira eliminada do BBB26, com 61,64 % dos votos do público Milena segue na casa com Ana Paula Renault, respectivamente as sisters ficaram com 32,50% e 5,86%% dos votos do público

Com 61,64% dos votos do público, Aline Campos foi eliminada nesta terça-feira (20) do BBB26.



A atriz e empresária carioca, de 38 anos, deixou o programa no Paredão formado por ela, Milena e Ana Paula Renault.

Aline foi protagonista junto a Milena na primeira berlinda da edição, em disputa acirrada entre as sisters.



Ex-bailarina do Faustão, com atuação também no humorístico "Vai Que Cola", entre outros trabalhos, a agora ex-participante marcou a edição, em especial, por sua rivalidade com Ana Paula Renault - que foi, inclusive, emparedada por ela no contragolpe, logo após ter sido indicada por Marcelo na dinâmica do Big Fone.

"Tô numa boa. Tenho certeza de que dei o meu melhor (...) Eu tô com o coração tranquilo e isso é o que importa", afirmou Aline, em papo rápido com Tadeu Schmidt, ao sair do programa.





No Sincerão desta segunda-feira (19) as duas participantes foram recíprocas na troca de farpas.



Fato, aliás, que ocorreu desde os primeiros dias do reality, quando Aline rememorou uma fala de Ana Paula de dez anos atrás, sobre um figurino usado por ela e criticado pela jornalista mineira.

