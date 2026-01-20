Aline ou Milena? Primeiro Paredão do reality tem disputa acirrada entre as duas sisters
Enquetes na internet apontam que a berlinda está entre as duas participantes, com Ana Paula Renault como mera coadjuvante
Embora triplo, o primeiro Paredão da edição 26 do Big Brother Brasil está entre duas, das três sisters que estão na berlinda.
Aline e Milena têm sido as protagonistas da disputa sobre quem fica e quem sai da casa - com Ana Paula Renault como mera coadjuvante.
Ao menos é o que apontam as enquetes virtuais, lançadas assim que o Paredão foi formado, neste domingo (18).
De acordo com as votações que, vale ressaltar, são meramente informais, sem nenhuma relação com os votos oficiais do programa, Aline segue na preferência do público para sair do programa - exceto na enquete do Notícias da TV, que traz Milena como a mais votada para deixar a casa.
O resultado do primeiro Paredão da edição 26 do reality, será conhecido na noite desta terça (20).
Acompanhe as enquetes - atualizadas até as 17h20 desta terça-feira (20)
Uol
Aline Campos: 44,56%
Milena: 43,44%
Ana Paula: 12%
Extra
Aline Campos: 39,99%
Milena: 39,77%
Ana Paula: 20,24%
GZH
Aline Campos: 41,7%
Milena: 37,09%
Ana Paula: 20,44%
Notícias da TV
Aline Campos: 35,87%
Milena: 52,85%
Ana Paula: 11,28%
Votalhada
Aline Campos: 55%
Milena: 36%
Ana Paula: 9%