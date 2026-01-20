Ter, 20 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça20/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
BBB26

Aline ou Milena? Primeiro Paredão do reality tem disputa acirrada entre as duas sisters

Enquetes na internet apontam que a berlinda está entre as duas participantes, com Ana Paula Renault como mera coadjuvante

Reportar Erro
Enquetes trazem Aline Campos e Milena estão na preferência do público para sair do BBB26Enquetes trazem Aline Campos e Milena estão na preferência do público para sair do BBB26 - Foto: Globo/Manoella Mello

Embora triplo, o primeiro Paredão da edição 26 do Big Brother Brasil está entre duas, das três sisters que estão na berlinda.

Aline e Milena têm sido as protagonistas  da disputa sobre quem fica e quem sai da casa - com Ana Paula Renault como mera coadjuvante.

Ao menos é o que apontam as enquetes virtuais, lançadas assim que o Paredão foi formado, neste domingo (18).

 

Leia também

• BBB 26: primeiro Sincerão da edição tem participação de plateia e embate entre Aline e Ana Paula

• No BBB 26, equipe de Jordana emite nota de repúdio após episódio de assédio



De acordo com as votações que, vale ressaltar, são meramente informais, sem nenhuma relação com os votos oficiais do programa, Aline segue na preferência do público para sair do programa - exceto na enquete do Notícias da TV, que traz Milena como a mais votada para deixar a casa.

O resultado do primeiro Paredão da edição 26 do reality, será conhecido na noite desta terça (20).

Acompanhe as enquetes - atualizadas até as 17h20 desta terça-feira (20)

Uol 

Aline Campos: 44,56%
Milena: 43,44%
Ana Paula: 12%

Extra 

Aline Campos: 39,99%
Milena: 39,77%
Ana Paula: 20,24%

GZH

Aline Campos: 41,7%
Milena: 37,09%
Ana Paula: 20,44%

Notícias da TV

Aline Campos: 35,87%
Milena: 52,85%
Ana Paula: 11,28%

Votalhada

Aline Campos: 55%
Milena: 36%
Ana Paula: 9%

Reportar Erro

Veja também

Newsletter