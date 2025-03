A- A+

BBB 25 Aline é a décima eliminada do BBB 25, após votação acirrada Policial militar baiana de 32 anos saiu com 51,74% dos votos do público.

O 10° paredão do Big Brother Brasil (BBB 25), um dos mais acirrados desta edição, eliminou a policial militar baiana Aline Patriarca, 32 anos, com 51,74% dos votos do público.

Ao longo do dia, as enquetes apontavam uma disputa voto a voto com o paulista Maike, que obteve 47,34% dos votos, em um paredão em que Diego Hypólito foi o menos votado (0,93%).

Em sua jornada no programa, Aline definitivamente protagonizou. Dupla do amigo Vinícius, ela conquistou uma liderança, disputou quatro paredões, ganhou uma imunidade e conquistou um anjo.

Além disso, a policial esteve na mira do Líder seis vezes e no castigo do monstro uma vez. Foi ao VIP quatro vezes e em outras nove rodadas esteve na Xepa.

Dona de um gênio aguerrido, muitas vezes interpretado pelos participantes como “grosseiro”, Aline vivenciou todas as possibilidades de dinâmica do reality. No BBB 25 ela foi tudo, menos planta.

A soteropolitana foi protagonista em diversos embates que movimentaram o elenco, o mais recente, com a professora de dança cearense Renata.

