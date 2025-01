Aline e Vinícius criticam escolha de Eva e Renata para almoço no BBB 25; entenda

A- A+

Aline e Vinícius se incomodaram com Eva e Renata no "Big Brother Brasil 25" na tarde desta quarta-feira, 29.

Após Eva atender o Big Fone, as bailarinas puderam escolher duas duplas para um almoço e convidaram Maike e Gabriel e Joselma e Guilherme para acompanhá-las.

Os amigos se decepcionaram após não serem escolhidos para a dinâmica e conversaram sobre o assunto.

"A gente entende, não vai levar para o coração e ficar magoado, mas é uma coisa para observar, porque depois não dá para reclamar de prioridade. A gente já deu essa prioridade e essa prioridade não foi respondida", disse a policial militar.



As cearenses, que são próximas de Vinícius, conversaram sobre a escolha entre si. "Como ele fica lá e cá, será que se ele atendesse ele ia botar a gente ou as meninas, com quem ele também tem muita proximidade?", questionaram.



A dupla escolheu levar Gabriel e Maike no lugar de Aline e Vinícius como tática para levar os dois para o lado delas.

Veja também