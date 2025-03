A- A+

BBB 25 Aline, eliminada do BBB, não esconde decepção com falas de Vilma sobre ela: "Nenhuma pessoa merece" Ex-policial afirmou que também ficou assustada com comentários feitos por João Gabriel

Aline, eliminada do BBB 25, conversou com Ana Maria Braga nesta quarta-feira (26). No “Mais Você”, a ex-policial reagiu aos comentários de outros participantes do programa sobre ela.

No bate-papo, Aline disse que ficou triste ao ouvir as falas dos brothers que a “invalidaram como mulher”. Em especial, ela afirmou ter ficado decepcionada com Vilma, mãe de Diogo, com quem ela se relacionou dentro da casa.

“Não fazia ideia, principalmente, que ela seria capaz de fazer comentários tão pesados. Houve comentários que tentaram me invalidar como mulher, e dona Vilma sendo uma mulher, mãe…”, confessou.

A baiana destacou o comentário de Vilma que mais a chocou. “Principalmente uma fala que ela diz 'era uma mulher para curtir um ou dois dias e depois dar uma risada, tipo ter amizade porque ela era engraçada'. Acho que nenhuma mulher, nenhuma pessoa merece esse tipo de comentário”, disse.

Aline confessou ter ficado surpresa com as falas da mãe de Diogo. “Ela tinha palavras de carinho na minha frente, mas pelas costas pesava tanto nas palavras”, afirmou.

A sister ainda declarou ter ficado “muito assustada com o teor” de falas de João Gabriel sobre ela. “Ainda estou assimilando”, comentou.



