BBB 25 Aline fala sobre possibilidade de retorno com Diogo Almeida: ''Futuro a Deus pertence'' A ex-BBB também disse que o romance dos dois foi especial e que independentemente da conclusão do envolvimento, ela acredita que eles podem construir uma relação positiva

Aline, ex-participante do Big Brother Brasil 25, participou do Encontro na manhã desta segunda-feira, 14, e foi questionada por Patrícia Poeta sobre seu romance com Diogo Almeida.

Os dois se envolveram durante o reality show, mas ainda não deram detalhes sobre a relação fora do confinamento.

"Patrícia, o futuro a Deus pertence. Nesse momento, eu acho muito importante a gente cultivar esse respeito porque é algo mútuo, a gente viveu algo muito especial na casa, foi intenso. Eu acredito que o fato da gente pertencer a grupos diferentes foi algo que pesou muito, mas a todo momento a gente continuou seguindo no que a gente estava sentindo", explicou.

A ex-BBB também disse que o romance dos dois foi especial e que independentemente da conclusão do envolvimento, ela acredita que eles podem construir uma relação positiva.

Em seguida, a apresentadora perguntou se o romance entre os dois "morreu".

"Não tem como negar que de fato a gente se apaixonou. Mas vamos ver, tem muita coisa para acontecer ainda. O diálogo é sempre importante", respondeu.

No dia 2 de abril, o ator também participou do Encontro e falou sobre sua relação com Aline. Na época, ele disse que conversou com a policial, mas não deu detalhes da conversa e nem revelou a natureza da relação dos dois.

"Eu e a Aline a gente conversou, sim. Era importante ter essa conversa. A gente precisava falar sobre alguns assuntos, situações que ocorreram na casa e que não tinham sido conversadas, ainda. Então a gente bateu um papo, sim. Está tudo bem, e vamos lá. Vida que segue", contou o ator.

Na ocasião, ele explicou que a relação dos dois dentro da casa foi verdadeira e especial.

